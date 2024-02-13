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Тральщики провели разведку в Черном море в условиях минной опасности - РИА Новости, 13.02.2024
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09:52 13.02.2024 (обновлено: 10:50 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html
Тральщики провели разведку в Черном море в условиях минной опасности
Тральщики провели разведку в Черном море в условиях минной опасности - РИА Новости, 13.02.2024
Тральщики провели разведку в Черном море в условиях минной опасности
Российские военные провели поиск мин на ключевых маршрутах в Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:52
2024-02-13T10:50
черное море
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные провели поиск мин на ключевых маршрутах в Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота."Экипажи тральщиков Черноморского флота в составе корабельной тральной группы отработали противоминные действия в акватории Черного моря. В условиях реальной минной опасности &lt;...&gt; тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства", — заявили на флоте.Там пояснили, что реальная опасность обусловлена активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий.Экипажи отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.ФСБ в 2022 году сообщила, что ВМС Украины после начала спецоперации заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин.Так, в конце декабря 2023 года стало известно, что грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море. Шестого января мина попала в рыболовные сети в районе турецкого порта Эрегли, саперы вывезли ее для обезвреживания.
https://ria.ru/20240116/flot-1921545162.html
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черное море, россия, безопасность
Черное море, Россия, Безопасность
Тральщики провели разведку в Черном море в условиях минной опасности

Тральщики провели разведывательный поиск мин в Черном море

© Фото : Минобороны РоссииМорской тральщик "Валентин Пикуль" Черноморского флота РФ во время учений
Морской тральщик Валентин Пикуль Черноморского флота РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Минобороны России
Морской тральщик "Валентин Пикуль" Черноморского флота РФ во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные провели поиск мин на ключевых маршрутах в Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
«
"Экипажи тральщиков Черноморского флота в составе корабельной тральной группы отработали противоминные действия в акватории Черного моря. В условиях реальной минной опасности <...> тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства", — заявили на флоте.
Там пояснили, что реальная опасность обусловлена активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий.
Экипажи отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.
ФСБ в 2022 году сообщила, что ВМС Украины после начала спецоперации заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин.
Так, в конце декабря 2023 года стало известно, что грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море. Шестого января мина попала в рыболовные сети в районе турецкого порта Эрегли, саперы вывезли ее для обезвреживания.
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