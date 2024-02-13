Тральщики провели разведку в Черном море в условиях минной опасности
Тральщики провели разведывательный поиск мин в Черном море
© Фото : Минобороны РоссииМорской тральщик "Валентин Пикуль" Черноморского флота РФ во время учений
© Фото : Минобороны России
Морской тральщик "Валентин Пикуль" Черноморского флота РФ во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные провели поиск мин на ключевых маршрутах в Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
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"Экипажи тральщиков Черноморского флота в составе корабельной тральной группы отработали противоминные действия в акватории Черного моря. В условиях реальной минной опасности <...> тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства", — заявили на флоте.
Там пояснили, что реальная опасность обусловлена активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий.
Экипажи отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.
ФСБ в 2022 году сообщила, что ВМС Украины после начала спецоперации заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин.
Так, в конце декабря 2023 года стало известно, что грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море. Шестого января мина попала в рыболовные сети в районе турецкого порта Эрегли, саперы вывезли ее для обезвреживания.