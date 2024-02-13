https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html

Тральщики провели разведку в Черном море в условиях минной опасности

Тральщики провели разведку в Черном море в условиях минной опасности - РИА Новости, 13.02.2024

Тральщики провели разведку в Черном море в условиях минной опасности

Российские военные провели поиск мин на ключевых маршрутах в Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:52

2024-02-13T09:52

2024-02-13T10:50

черное море

россия

безопасность

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные провели поиск мин на ключевых маршрутах в Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота."Экипажи тральщиков Черноморского флота в составе корабельной тральной группы отработали противоминные действия в акватории Черного моря. В условиях реальной минной опасности <...> тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства", — заявили на флоте.Там пояснили, что реальная опасность обусловлена активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий.Экипажи отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.ФСБ в 2022 году сообщила, что ВМС Украины после начала спецоперации заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин.Так, в конце декабря 2023 года стало известно, что грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море. Шестого января мина попала в рыболовные сети в районе турецкого порта Эрегли, саперы вывезли ее для обезвреживания.

https://ria.ru/20240116/flot-1921545162.html

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, россия, безопасность