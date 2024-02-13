https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001368.html
ВСУ за день нанесли 35 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 35 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 13.02.2024
ВСУ за день нанесли 35 ударов по Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:50
2024-02-13T09:50
2024-02-13T09:50
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
сергеевка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 13 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли 17 артиллерийских ударов по восьми населенным пунктам области. С наступлением ночи ВСУ предприняли еще 18 обстрелов области из ствольной артиллерии", - сообщил источник. Под огнем оказались восемь населенных пунктов: Алешки, Подлесное, Казачьи Лагери, Солонцы, Сергеевка, Новые Лагери, Корсунка, Днепряны. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240213/ssha-1926985372.html
днепр (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Сергеевка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за день нанесли 35 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 35 ударов по населенным пунктам в Херсонской области