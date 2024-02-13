https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001368.html

ВСУ за день нанесли 35 ударов по Херсонской области

ВСУ за день нанесли 35 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 13.02.2024

ВСУ за день нанесли 35 ударов по Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:50

2024-02-13T09:50

2024-02-13T09:50

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

сергеевка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 13 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли 17 артиллерийских ударов по восьми населенным пунктам области. С наступлением ночи ВСУ предприняли еще 18 обстрелов области из ствольной артиллерии", - сообщил источник. Под огнем оказались восемь населенных пунктов: Алешки, Подлесное, Казачьи Лагери, Солонцы, Сергеевка, Новые Лагери, Корсунка, Днепряны. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240213/ssha-1926985372.html

днепр (город)

херсонская область

сергеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , сергеевка, вооруженные силы украины, происшествия