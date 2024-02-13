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На Украине заявили, что осужденные условно уклонисты подлежат мобилизации - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/uklonisty-1927082338.html
На Украине заявили, что осужденные условно уклонисты подлежат мобилизации
На Украине заявили, что осужденные условно уклонисты подлежат мобилизации - РИА Новости, 13.02.2024
На Украине заявили, что осужденные условно уклонисты подлежат мобилизации
Осужденные условно за уклонение от мобилизации на Украине все равно подлежат призыву, сообщил первый замглавы нацполиции страны Максим Цуцкиридзе. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:29
2024-02-13T14:29
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Осужденные условно за уклонение от мобилизации на Украине все равно подлежат призыву, сообщил первый замглавы нацполиции страны Максим Цуцкиридзе. &quot;Они и впредь подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, то тогда уже будет реальный срок&quot;, - сказал Цуцкиридзе в интервью украинскому изданию &quot;Цензор&quot; в ответ на вопрос, может ли осужденный условно за уклонение не идти служить.Он также отметил, что "наличие досудебного расследования, даже подозрения - это не повод не служить". "Здесь надо смотреть на то, какая мера пресечения избрана во время расследования, не будет ли она ограничивать человека в передвижении", - пояснил Цуцкиридзе. Ранее Цуцкиридзе заявил, что на Украине расследуют около 9,4 тысячи уголовных дел за уклонение от призыва по мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240212/mobilizatsiya-1926828498.html
https://ria.ru/20240125/vsu-1923332712.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили, что осужденные условно уклонисты подлежат мобилизации

Нацполиция Украины: осужденные условно уклонисты все равно подлежат мобилизации

© Фото : Нацполиция УкраиныСотрудники полиции в здании городского совета Одессы
Сотрудники полиции в здании городского совета Одессы - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Нацполиция Украины
Сотрудники полиции в здании городского совета Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Осужденные условно за уклонение от мобилизации на Украине все равно подлежат призыву, сообщил первый замглавы нацполиции страны Максим Цуцкиридзе.
«

"Они и впредь подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, то тогда уже будет реальный срок", - сказал Цуцкиридзе в интервью украинскому изданию "Цензор" в ответ на вопрос, может ли осужденный условно за уклонение не идти служить.

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Он также отметил, что "наличие досудебного расследования, даже подозрения - это не повод не служить". "Здесь надо смотреть на то, какая мера пресечения избрана во время расследования, не будет ли она ограничивать человека в передвижении", - пояснил Цуцкиридзе.
Ранее Цуцкиридзе заявил, что на Украине расследуют около 9,4 тысячи уголовных дел за уклонение от призыва по мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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