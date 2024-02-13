https://ria.ru/20240213/uilan-1927204768.html
Блинкен заверил Уилана, что власти США работают над его вызволением
Блинкен заверил Уилана, что власти США работают над его вызволением - РИА Новости, 13.02.2024
Блинкен заверил Уилана, что власти США работают над его вызволением
Госсекретарь Энтони Блинкен заверил сидящего в российской тюрьме соотечественника Пола Уилана, что тот не забыт, и власти США работают над его вызволением,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:22
2024-02-13T23:22
2024-02-13T23:39
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эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заверил сидящего в российской тюрьме соотечественника Пола Уилана, что тот не забыт, и власти США работают над его вызволением, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Блинкен ранее рассказал, что в очередной раз созванивался с Уиланом в понедельник."Думаю, что это уже третий звонок, но я могу ошибаться... Как и в прошлые разы, он заверил Пола Уилана, что мы с тобой, мы тебя не забыли, мы продолжим работать над твоим освобождением", - сказал Миллер на брифинге для СМИ.Он повторил, что освобождение Уилана – "высший приоритет" не только для Блинкена, но и президента США Джо Байдена.Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией о его обмене вместе с Эваном Гершковичем – еще одним гражданином США, корреспондентом газеты Wall Street Journal, которого судят в России за шпионаж. Гершкович также признан в США неправомерно удерживаемым лицом.
https://ria.ru/20240111/uilan-1920636466.html
https://ria.ru/20240122/zaklyuchennye-1922696142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, энтони блинкен, пол уилан, государственный департамент сша, россия, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Энтони Блинкен, Пол Уилан, Государственный департамент США, Россия, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Блинкен заверил Уилана, что власти США работают над его вызволением
Блинкен заверил Уилана, что он не забыт, власти США работают над его вызволением