https://ria.ru/20240213/uilan-1927204768.html

Блинкен заверил Уилана, что власти США работают над его вызволением

Блинкен заверил Уилана, что власти США работают над его вызволением - РИА Новости, 13.02.2024

Блинкен заверил Уилана, что власти США работают над его вызволением

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил сидящего в российской тюрьме соотечественника Пола Уилана, что тот не забыт, и власти США работают над его вызволением,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T23:22

2024-02-13T23:22

2024-02-13T23:39

в мире

сша

энтони блинкен

пол уилан

государственный департамент сша

россия

эван гершкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заверил сидящего в российской тюрьме соотечественника Пола Уилана, что тот не забыт, и власти США работают над его вызволением, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Блинкен ранее рассказал, что в очередной раз созванивался с Уиланом в понедельник."Думаю, что это уже третий звонок, но я могу ошибаться... Как и в прошлые разы, он заверил Пола Уилана, что мы с тобой, мы тебя не забыли, мы продолжим работать над твоим освобождением", - сказал Миллер на брифинге для СМИ.Он повторил, что освобождение Уилана – "высший приоритет" не только для Блинкена, но и президента США Джо Байдена.Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией о его обмене вместе с Эваном Гершковичем – еще одним гражданином США, корреспондентом газеты Wall Street Journal, которого судят в России за шпионаж. Гершкович также признан в США неправомерно удерживаемым лицом.

https://ria.ru/20240111/uilan-1920636466.html

https://ria.ru/20240122/zaklyuchennye-1922696142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, энтони блинкен, пол уилан, государственный департамент сша, россия, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)