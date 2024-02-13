https://ria.ru/20240213/uilan-1927199625.html
Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом
Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом - РИА Новости, 13.02.2024
Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом
Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что накануне переговорил по телефону с Полом Уиланом – американцем, который отбывает наказание в России. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:10
2024-02-13T22:10
2024-02-13T22:10
в мире
сша
пол уилан
россия
энтони блинкен
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572942739_0:103:1707:1063_1920x0_80_0_0_6b8efbefe4723943b0f66aba06a76500.jpg
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что накануне переговорил по телефону с Полом Уиланом – американцем, который отбывает наказание в России. "Вчера, как это случается, я переговорил по телефону с Полом Уиланом. Мы каждый божий день продолжаем интенсивные усилия, чтобы вернуть Пола домой", - сказал он, выступая в вашингтонском Вильсоновском центре. Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией о его обмене. Блинкен пообещал продолжать работу над возвращением Уилана и Эвана Гершковича – еще одного американца, корреспондента газеты Wall Street Journal которого судят в России за шпионаж. Гершкович также признан в США неправомерно удерживаемым лицом.
https://ria.ru/20231229/uilan-1918940049.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572942739_76:0:1629:1165_1920x0_80_0_0_c626d25326f6bb4043f038409ea7d041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пол уилан, россия, энтони блинкен, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Пол Уилан, Россия, Энтони Блинкен, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом
Блинкен сообщил о разговоре по телефону с Уиланом, отбывающим наказание в России