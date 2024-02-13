https://ria.ru/20240213/uilan-1927199625.html

Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом

Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом - РИА Новости, 13.02.2024

Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что накануне переговорил по телефону с Полом Уиланом – американцем, который отбывает наказание в России. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T22:10

2024-02-13T22:10

2024-02-13T22:10

в мире

сша

пол уилан

россия

энтони блинкен

эван гершкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что накануне переговорил по телефону с Полом Уиланом – американцем, который отбывает наказание в России. "Вчера, как это случается, я переговорил по телефону с Полом Уиланом. Мы каждый божий день продолжаем интенсивные усилия, чтобы вернуть Пола домой", - сказал он, выступая в вашингтонском Вильсоновском центре. Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией о его обмене. Блинкен пообещал продолжать работу над возвращением Уилана и Эвана Гершковича – еще одного американца, корреспондента газеты Wall Street Journal которого судят в России за шпионаж. Гершкович также признан в США неправомерно удерживаемым лицом.

https://ria.ru/20231229/uilan-1918940049.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пол уилан, россия, энтони блинкен, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)