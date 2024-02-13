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Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом - РИА Новости, 13.02.2024
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22:10 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/uilan-1927199625.html
Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом
Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом - РИА Новости, 13.02.2024
Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом
Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что накануне переговорил по телефону с Полом Уиланом – американцем, который отбывает наказание в России. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:10
2024-02-13T22:10
в мире
сша
пол уилан
россия
энтони блинкен
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что накануне переговорил по телефону с Полом Уиланом – американцем, который отбывает наказание в России. "Вчера, как это случается, я переговорил по телефону с Полом Уиланом. Мы каждый божий день продолжаем интенсивные усилия, чтобы вернуть Пола домой", - сказал он, выступая в вашингтонском Вильсоновском центре. Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией о его обмене. Блинкен пообещал продолжать работу над возвращением Уилана и Эвана Гершковича – еще одного американца, корреспондента газеты Wall Street Journal которого судят в России за шпионаж. Гершкович также признан в США неправомерно удерживаемым лицом.
https://ria.ru/20231229/uilan-1918940049.html
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в мире, сша, пол уилан, россия, энтони блинкен, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Пол Уилан, Россия, Энтони Блинкен, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Блинкен сообщил о телефонном разговоре с Уиланом

Блинкен сообщил о разговоре по телефону с Уиланом, отбывающим наказание в России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что накануне переговорил по телефону с Полом Уиланом – американцем, который отбывает наказание в России.
«
"Вчера, как это случается, я переговорил по телефону с Полом Уиланом. Мы каждый божий день продолжаем интенсивные усилия, чтобы вернуть Пола домой", - сказал он, выступая в вашингтонском Вильсоновском центре.
Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией о его обмене.
Блинкен пообещал продолжать работу над возвращением Уилана и Эвана Гершковича – еще одного американца, корреспондента газеты Wall Street Journal которого судят в России за шпионаж. Гершкович также признан в США неправомерно удерживаемым лицом.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в России
29 декабря 2023, 12:48
 
В миреСШАПол УиланРоссияЭнтони БлинкенЭван ГершковичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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