https://ria.ru/20240213/ubezhische-1927207230.html

Словакия планирует продлить предоставление убежища для беженцев с Украины

Словакия планирует продлить предоставление убежища для беженцев с Украины - РИА Новости, 13.02.2024

Словакия планирует продлить предоставление убежища для беженцев с Украины

Правительство Словакии планирует на заседании в среду рассмотреть вопрос о продлении предоставления временного убежища для украинских беженцев до марта 2025... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T23:58

2024-02-13T23:58

2024-02-13T23:58

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БРАТИСЛАВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство Словакии планирует на заседании в среду рассмотреть вопрос о продлении предоставления временного убежища для украинских беженцев до марта 2025 года, следует из документов кабмина. "Предлагается определить предоставление временного убежища на территории Словакии до 4 марта 2025 года", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Совет ЕС в сентябре 2023 года продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты. По информации на конец 2023 года, в странах ЕС были зарегистрированы 4,2 миллиона украинских граждан, получивших временную защиту. Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на неназванных дипломатов, что Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила и тем самым поспособствовали возвращению беженцев на Украину. По информации издания, Украина проводит переговоры с чиновниками из Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего числа ее граждан в следующем году. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что принимающие украинских беженцев страны должны перестать поддерживать их, чтобы они могли вернуться на Украину. Дипломаты ЕС ожидают, что после принятия на Украине законопроекта о мобилизации давление со стороны Киева возрастет.

https://ria.ru/20240205/ubezhische-1925575208.html

https://ria.ru/20231202/ubezhische-1913291699.html

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в мире, украина, словакия, киев, сергей лещенко, владимир зеленский, politico, евросоюз