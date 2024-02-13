https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927130786.html
В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте
В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте - РИА Новости, 13.02.2024
В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте
Обвал произошел на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны, рабочие остались под завалами, сообщил губернатор провинции Хамза... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:55
2024-02-13T16:55
2024-02-13T17:11
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Обвал произошел на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны, рабочие остались под завалами, сообщил губернатор провинции Хамза Айдогду.По словам губернатора, гигантский оползень сошел в районе шахты в районе Илич, в результате произошел обвал."Под завалами остаются рабочие, точное их число неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы при участии команд из других провинций", - заявил губернатор телеканалу NTV.Управляющая шахтой компания Anagold в пресс-релизе подтвердила происшествие и отметила, что сотрудники ее экстренной службы также принимают участие в поисках оставшихся под завалами. На сайте компании сообщается, что данная шахта начала функционировать в декабре 2010 года.
https://ria.ru/20231028/avarii-1905819081.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире
В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте
Айдогду: в турецкой провинции произошел обвал на золотодобывающей шахте
СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Обвал произошел на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны, рабочие остались под завалами, сообщил губернатор провинции Хамза Айдогду.
По словам губернатора, гигантский оползень сошел в районе шахты в районе Илич, в результате произошел обвал.
"Под завалами остаются рабочие, точное их число неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы при участии команд из других провинций", - заявил губернатор телеканалу NTV.
Управляющая шахтой компания Anagold в пресс-релизе подтвердила происшествие и отметила, что сотрудники ее экстренной службы также принимают участие в поисках оставшихся под завалами. На сайте компании сообщается, что данная шахта начала функционировать в декабре 2010 года.
Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2023 годах