https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927130786.html

В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте

В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте - РИА Новости, 13.02.2024

В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте

Обвал произошел на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны, рабочие остались под завалами, сообщил губернатор провинции Хамза... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:55

2024-02-13T16:55

2024-02-13T17:11

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СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Обвал произошел на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны, рабочие остались под завалами, сообщил губернатор провинции Хамза Айдогду.По словам губернатора, гигантский оползень сошел в районе шахты в районе Илич, в результате произошел обвал."Под завалами остаются рабочие, точное их число неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы при участии команд из других провинций", - заявил губернатор телеканалу NTV.Управляющая шахтой компания Anagold в пресс-релизе подтвердила происшествие и отметила, что сотрудники ее экстренной службы также принимают участие в поисках оставшихся под завалами. На сайте компании сообщается, что данная шахта начала функционировать в декабре 2010 года.

https://ria.ru/20231028/avarii-1905819081.html

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турция, в мире