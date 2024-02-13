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В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте - РИА Новости, 13.02.2024
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16:55 13.02.2024 (обновлено: 17:11 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927130786.html
В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте
В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте - РИА Новости, 13.02.2024
В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте
Обвал произошел на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны, рабочие остались под завалами, сообщил губернатор провинции Хамза... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:55
2024-02-13T17:11
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СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Обвал произошел на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны, рабочие остались под завалами, сообщил губернатор провинции Хамза Айдогду.По словам губернатора, гигантский оползень сошел в районе шахты в районе Илич, в результате произошел обвал."Под завалами остаются рабочие, точное их число неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы при участии команд из других провинций", - заявил губернатор телеканалу NTV.Управляющая шахтой компания Anagold в пресс-релизе подтвердила происшествие и отметила, что сотрудники ее экстренной службы также принимают участие в поисках оставшихся под завалами. На сайте компании сообщается, что данная шахта начала функционировать в декабре 2010 года.
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турция, в мире
Турция, В мире
В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте

Айдогду: в турецкой провинции произошел обвал на золотодобывающей шахте

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Обвал произошел на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны, рабочие остались под завалами, сообщил губернатор провинции Хамза Айдогду.
По словам губернатора, гигантский оползень сошел в районе шахты в районе Илич, в результате произошел обвал.
"Под завалами остаются рабочие, точное их число неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы при участии команд из других провинций", - заявил губернатор телеканалу NTV.
Управляющая шахтой компания Anagold в пресс-релизе подтвердила происшествие и отметила, что сотрудники ее экстренной службы также принимают участие в поисках оставшихся под завалами. На сайте компании сообщается, что данная шахта начала функционировать в декабре 2010 года.
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