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Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Египет - РИА Новости, 13.02.2024
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Туризм
 
14:28 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927080780.html
Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Египет
Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Египет - РИА Новости, 13.02.2024
Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Египет
Египет снижает цены на отдых, но Турция этим летом все равно будет лидировать по количеству путешественников из России, рассказал РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:28
2024-02-13T14:28
туризм
новости - туризм
египет
красное море
дмитрий горин
артур мурадян
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Египет снижает цены на отдых, но Турция этим летом все равно будет лидировать по количеству путешественников из России, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Египет и Турция являются конкурирующими направлениями, но при этом дополняют друг друга. У Египта много преимуществ в сезоне осень-весна. Но летом Турция однозначно будет лидировать по количеству российских туристов, и это несмотря на более высокие цены", – уточнил Горин. Эксперт также подчеркнул, что спрос на Египет снизился с учетом большой конкуренции с другими странами. Так, сейчас у туристов большой интерес к Таиланду, ОАЭ. А лидирующие позиции занимает Турция. "Страна в прошлом году повышала цены, но в текущем моменте она этого не делает, анализируя опыт прошлого года. Естественно, Турция по количеству туристов – лидер", – добавил он. Вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян также подтвердил РИА Новости, что цены на пакетные предложения для отдыха в Египте снизились. "Особенно это заметно на ближайшие 10 дней, где средняя, или стартовая цена по рынку будет порядка 110-120 тысяч за двоих на тур на курорты Красного моря. Таких цен в принципе весь прошлый год мы не видели", – отметил он. По его словам, путевки в Египет за последний месяц подешевели до 30 процентов по сравнению со значениями в прошлом году: это произошло в связи с достаточным количеством свободных мест в отелях на фоне сокращения поездок туристов из европейских стран. Таким образом, сейчас Египет по сравнению с другими странами – одно из самых доступных направлений, несмотря на продолжающуюся волатильность курсов валют.
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новости - туризм, египет, красное море, дмитрий горин, артур мурадян, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Красное море, Дмитрий Горин, Артур Мурадян, куда можно лететь, Отдых на море
Туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Египет

РСТ: Египет снизил цены на отдых, но Турция летом останется в фаворитах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНа территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Египет снижает цены на отдых, но Турция этим летом все равно будет лидировать по количеству путешественников из России, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Египет и Турция являются конкурирующими направлениями, но при этом дополняют друг друга. У Египта много преимуществ в сезоне осень-весна. Но летом Турция однозначно будет лидировать по количеству российских туристов, и это несмотря на более высокие цены", – уточнил Горин.
Эксперт также подчеркнул, что спрос на Египет снизился с учетом большой конкуренции с другими странами. Так, сейчас у туристов большой интерес к Таиланду, ОАЭ. А лидирующие позиции занимает Турция. "Страна в прошлом году повышала цены, но в текущем моменте она этого не делает, анализируя опыт прошлого года. Естественно, Турция по количеству туристов – лидер", – добавил он.
Вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян также подтвердил РИА Новости, что цены на пакетные предложения для отдыха в Египте снизились.
"Особенно это заметно на ближайшие 10 дней, где средняя, или стартовая цена по рынку будет порядка 110-120 тысяч за двоих на тур на курорты Красного моря. Таких цен в принципе весь прошлый год мы не видели", – отметил он.
По его словам, путевки в Египет за последний месяц подешевели до 30 процентов по сравнению со значениями в прошлом году: это произошло в связи с достаточным количеством свободных мест в отелях на фоне сокращения поездок туристов из европейских стран. Таким образом, сейчас Египет по сравнению с другими странами – одно из самых доступных направлений, несмотря на продолжающуюся волатильность курсов валют.
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ТуризмНовости - ТуризмЕгипетКрасное мореДмитрий ГоринАртур Мурадянкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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