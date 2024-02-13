https://ria.ru/20240213/turtsiya-1926990196.html

Анкара решает проблему с платежами из России, заявил источник

Анкара решает проблему с платежами из России, заявил источник - РИА Новости, 13.02.2024

Анкара решает проблему с платежами из России, заявил источник

Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:07

2024-02-13T08:07

2024-02-13T08:07

россия

москва

анкара (провинция)

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

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АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщил РИА Новости источник в администрации президента страны. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. "Да, с ситуацией ознакомлены на официальном уровне, знаем о существующих проблемах наших экспортеров. Министерство торговли, другие ведомства заняты их решением. Не считаем ситуацию катастрофичной, работа ведется", - сообщил собеседник агентства. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.

https://ria.ru/20240212/alternativy-1926770282.html

https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926546399.html

россия

москва

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, анкара (провинция), владимир путин, санкции в отношении россии, в мире