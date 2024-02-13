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Путин поручил создать центр по развитию института наставничества - РИА Новости, 13.02.2024
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18:12 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/tsentr-1927155561.html
Путин поручил создать центр по развитию института наставничества
Путин поручил создать центр по развитию института наставничества - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил создать центр по развитию института наставничества
Президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе "Центра знаний "Машук" методический центр по развитию института наставничества, говорится в перечне... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:12
2024-02-13T18:12
общество
россия
владимир путин
центр знаний машук
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе "Центра знаний "Машук" методический центр по развитию института наставничества, говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсвета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, состоявшегося 27 декабря 2023 года. "Росмолодежи совместно с Минпросвещения России при участии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание", автономных некоммерческих организаций "Центр знаний "Машук" и "Россия – страна возможностей" создать на базе указанной организации "Центр знаний "Машук" методический центр по развитию института наставничества и формированию базы лучших практик наставничества в целях их внедрения в систему молодежной политики", - говорится в поручении. Обозначенный срок доклада по поручению - 1 сентября.
https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927154233.html
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общество, россия, владимир путин, центр знаний машук
Общество, Россия, Владимир Путин, Центр знаний Машук
Путин поручил создать центр по развитию института наставничества

Путин поручил создать методический центр по развитию института наставничества

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе "Центра знаний "Машук" методический центр по развитию института наставничества, говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсвета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, состоявшегося 27 декабря 2023 года.
«
"Росмолодежи совместно с Минпросвещения России при участии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание", автономных некоммерческих организаций "Центр знаний "Машук" и "Россия – страна возможностей" создать на базе указанной организации "Центр знаний "Машук" методический центр по развитию института наставничества и формированию базы лучших практик наставничества в целях их внедрения в систему молодежной политики", - говорится в поручении.
Обозначенный срок доклада по поручению - 1 сентября.
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