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"Стали целью". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 13.02.2024
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15:47 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/tsel-1927106846.html
"Стали целью". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
"Стали целью". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 13.02.2024
"Стали целью". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
Российские военные устраняют объекты ВСУ с иностранным контингентом, сообщает американский журнал Military Watch. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:47
2024-02-13T15:47
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные устраняют объекты ВСУ с иностранным контингентом, сообщает американский журнал Military Watch.&quot;Похоже, иностранные военные на Украине стали определенной целью России&quot;, — говорится в материале.Как пишут обозреватели, российские войска наносят воздушные удары по украинским военным объектам, лишая ВСУ возможности производить собственное вооружение.Они также отметили присутствие иностранных специалистов на этих объектах, подчеркнув, что на Украине персонал из-за рубежа стал играть важную роль.Журналисты указали, что контингент из других стран необходим для использования определенных видов западного вооружения, и российские военные сделали его особой целью, на это указывает недавнее уничтожение французских наемников в зоне СВО.Минобороны 17 января сообщило об уничтожении высокоточным ударом в Харькове пункта временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что погибли свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от них в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240213/mask-1927068492.html
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украина, россия, харьков, вооруженные силы украины, мид франции‎, в мире, политика
Украина, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, МИД Франции‎, В мире, Политика
"Стали целью". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

MWM: ВС России устраняют военные объекты ВСУ с иностранным контингентом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные устраняют объекты ВСУ с иностранным контингентом, сообщает американский журнал Military Watch.
«

"Похоже, иностранные военные на Украине стали определенной целью России", — говорится в материале.

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Как пишут обозреватели, российские войска наносят воздушные удары по украинским военным объектам, лишая ВСУ возможности производить собственное вооружение.
Они также отметили присутствие иностранных специалистов на этих объектах, подчеркнув, что на Украине персонал из-за рубежа стал играть важную роль.
Журналисты указали, что контингент из других стран необходим для использования определенных видов западного вооружения, и российские военные сделали его особой целью, на это указывает недавнее уничтожение французских наемников в зоне СВО.
Минобороны 17 января сообщило об уничтожении высокоточным ударом в Харькове пункта временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что погибли свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от них в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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