"Стали целью". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
MWM: ВС России устраняют военные объекты ВСУ с иностранным контингентом
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник пожарной службы Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные устраняют объекты ВСУ с иностранным контингентом, сообщает американский журнал Military Watch.
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"Похоже, иностранные военные на Украине стали определенной целью России", — говорится в материале.
Как пишут обозреватели, российские войска наносят воздушные удары по украинским военным объектам, лишая ВСУ возможности производить собственное вооружение.
Они также отметили присутствие иностранных специалистов на этих объектах, подчеркнув, что на Украине персонал из-за рубежа стал играть важную роль.
Журналисты указали, что контингент из других стран необходим для использования определенных видов западного вооружения, и российские военные сделали его особой целью, на это указывает недавнее уничтожение французских наемников в зоне СВО.
Минобороны 17 января сообщило об уничтожении высокоточным ударом в Харькове пункта временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что погибли свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от них в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.