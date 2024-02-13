https://ria.ru/20240213/tresh-strim-1927145780.html

В Ярославской области задержали треш-стримера, избивавшего людей на видео

В Ярославской области задержали треш-стримера, избивавшего людей на видео - РИА Новости, 13.02.2024

В Ярославской области задержали треш-стримера, избивавшего людей на видео

Полиция в Ярославской области задержала треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей, а позже угрожал главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:42

2024-02-13T17:42

2024-02-13T18:16

происшествия

ярославская область

россия

ирина волк

екатерина мизулина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Полиция в Ярославской области задержала треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей, а позже угрожал главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк во вторник в своем Telegram-канале.Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря своим подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже глава Лиги сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой."Мои коллеги из УМВД России по Ярославской области установили личность треш-стримера, который распространил в сети скандальное видео, в том числе с избиением людей в прямом эфире. В настоящее время молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства", - написала Волк. По ее словам, проводится проверка, по результатам которой действиям стримера будет дана правовая оценка.Волк опубликовала видео задержания мужчины – на нем он говорит, что оскорбил Екатерину Мизулину. "Я признаю свою вину, я виноват, что начал ее оскорблять", - говорит стример.В УМВД по Ярославской области и других силовых структурах региона не комментируют историю с треш-стримером.В Госдуме сейчас находится законопроект о противодействии распространению треш-стримов - недавно комитет Думы по информполитике рекомендовал принять документ в первом чтении. Рассмотрение может состояться на пленарном заседании в ближайший четверг, 15 февраля.Законопроектом предлагается лишить треш-стримеров аудитории и возможности зарабатывать на таком контенте в интернете. Контент предлагается включать в единый реестр интернет-страниц, запрещенных в России. Дополнительно владельцев соцсетей предлагают обязать блокировать такой контент.Помимо этого, Госдума 25 января приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230518/tresh-strimer-1872783151.html

https://ria.ru/20240208/bloger-1926202332.html

https://ria.ru/20231229/prigovor-1919010195.html

ярославская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей Полиция в Ярославской области задержала треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк 2024-02-13T17:42 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ярославская область, россия, ирина волк, екатерина мизулина, министерство внутренних дел рф (мвд россии)