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В Ярославской области задержали треш-стримера, избивавшего людей на видео - РИА Новости, 13.02.2024
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17:42 13.02.2024 (обновлено: 18:16 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/tresh-strim-1927145780.html
В Ярославской области задержали треш-стримера, избивавшего людей на видео
В Ярославской области задержали треш-стримера, избивавшего людей на видео - РИА Новости, 13.02.2024
В Ярославской области задержали треш-стримера, избивавшего людей на видео
Полиция в Ярославской области задержала треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей, а позже угрожал главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:42
2024-02-13T18:16
происшествия
ярославская область
россия
ирина волк
екатерина мизулина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927153798_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b14cac00bc371f6c04c74c58efb4656.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Полиция в Ярославской области задержала треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей, а позже угрожал главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк во вторник в своем Telegram-канале.Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря своим подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже глава Лиги сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой."Мои коллеги из УМВД России по Ярославской области установили личность треш-стримера, который распространил в сети скандальное видео, в том числе с избиением людей в прямом эфире. В настоящее время молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства", - написала Волк. По ее словам, проводится проверка, по результатам которой действиям стримера будет дана правовая оценка.Волк опубликовала видео задержания мужчины – на нем он говорит, что оскорбил Екатерину Мизулину. "Я признаю свою вину, я виноват, что начал ее оскорблять", - говорит стример.В УМВД по Ярославской области и других силовых структурах региона не комментируют историю с треш-стримером.В Госдуме сейчас находится законопроект о противодействии распространению треш-стримов - недавно комитет Думы по информполитике рекомендовал принять документ в первом чтении. Рассмотрение может состояться на пленарном заседании в ближайший четверг, 15 февраля.Законопроектом предлагается лишить треш-стримеров аудитории и возможности зарабатывать на таком контенте в интернете. Контент предлагается включать в единый реестр интернет-страниц, запрещенных в России. Дополнительно владельцев соцсетей предлагают обязать блокировать такой контент.Помимо этого, Госдума 25 января приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230518/tresh-strimer-1872783151.html
https://ria.ru/20240208/bloger-1926202332.html
https://ria.ru/20231229/prigovor-1919010195.html
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Кирилл Волков
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Задержание треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей
Полиция в Ярославской области задержала треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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происшествия, ярославская область, россия, ирина волк, екатерина мизулина, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ярославская область, Россия, Ирина Волк, Екатерина Мизулина, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ярославской области задержали треш-стримера, избивавшего людей на видео

В Ярославле полиция задержала треш-стримера, снимавшего видео с избиением людей

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Полиция в Ярославской области задержала треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей, а позже угрожал главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк во вторник в своем Telegram-канале.
Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря своим подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже глава Лиги сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.
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"Мои коллеги из УМВД России по Ярославской области установили личность треш-стримера, который распространил в сети скандальное видео, в том числе с избиением людей в прямом эфире. В настоящее время молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства", - написала Волк. По ее словам, проводится проверка, по результатам которой действиям стримера будет дана правовая оценка.
Волк опубликовала видео задержания мужчины – на нем он говорит, что оскорбил Екатерину Мизулину. "Я признаю свою вину, я виноват, что начал ее оскорблять", - говорит стример.
В УМВД по Ярославской области и других силовых структурах региона не комментируют историю с треш-стримером.
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В Госдуме сейчас находится законопроект о противодействии распространению треш-стримов - недавно комитет Думы по информполитике рекомендовал принять документ в первом чтении. Рассмотрение может состояться на пленарном заседании в ближайший четверг, 15 февраля.
Законопроектом предлагается лишить треш-стримеров аудитории и возможности зарабатывать на таком контенте в интернете. Контент предлагается включать в единый реестр интернет-страниц, запрещенных в России. Дополнительно владельцев соцсетей предлагают обязать блокировать такой контент.
Помимо этого, Госдума 25 января приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей.
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ПроисшествияЯрославская областьРоссияИрина ВолкЕкатерина МизулинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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