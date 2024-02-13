https://ria.ru/20240213/tramp-1926978998.html

Трамп потребовал от партнеров по НАТО нарастить помощь Киеву до уровня США

Трамп потребовал от партнеров по НАТО нарастить помощь Киеву до уровня США - РИА Новости, 13.02.2024

Трамп потребовал от партнеров по НАТО нарастить помощь Киеву до уровня США

Страны — партнеры США по НАТО должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины, в противном случае Вашингтону следует поставить свои интересы на первое РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T02:41

2024-02-13T02:41

2024-02-13T10:50

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Страны — партнеры США по НАТО должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины, в противном случае Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место, заявил в понедельник экс-президент США Дональд Трамп. "Мы оказываем помощь Украине в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. У нас нет никого, кого они уважали бы, при этом они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должна выровнять уровень своих расходов — и они сделают это, если их хорошо попросить об этом", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что именно ему принадлежит заслуга усиления НАТО в последние годы, по его словам, это признают даже его оппоненты в лагере демократов. "Когда я заявил 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, пригрозив при этом прекращением военной защиты со стороны США, деньги потекли рекой. Это было прекрасное зрелище", — добавил Трамп. Он выразил уверенность в том, что, если страны — партнеры США откажутся поднять уровень собственных расходов для Украины, чтобы их взносы стали сопоставимы со взносами Вашингтона, "интересы США должны учитываться в первую очередь". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240213/ssha-1926973655.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, нато