https://ria.ru/20240213/tramp-1926975073.html
Трамп попросил Верховный суд США рассмотреть вопрос о его иммунитете
Трамп попросил Верховный суд США рассмотреть вопрос о его иммунитете - РИА Новости, 13.02.2024
Трамп попросил Верховный суд США рассмотреть вопрос о его иммунитете
Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T01:02
2024-02-13T01:02
2024-02-13T01:15
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, говорится в обнародованных в понедельник документах суда. "(Верховный) суд должен приостановить действие решения окружного суда округа Колумбия, чтобы в очередной раз не допустить беспрецедентного и неприемлемого отступления от принятых апелляционных процедур, и позволить рассмотреть заявление президента Трампа о наличии у него иммунитета", - говорится в документах. Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия накануне постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме.
https://ria.ru/20240208/sistema-1926074468.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США
Трамп попросил Верховный суд США рассмотреть вопрос о его иммунитете
Трамп попросил рассмотреть вопрос о иммунитете в деле о вмешательстве в выборы
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, говорится в обнародованных в понедельник документах суда.
"(Верховный) суд должен приостановить действие решения окружного суда округа Колумбия, чтобы в очередной раз не допустить беспрецедентного и неприемлемого отступления от принятых апелляционных процедур, и позволить рассмотреть заявление президента Трампа о наличии у него иммунитета", - говорится в документах.
Судебная система США затронута политикой, заявил экс-адвокат Трампа
Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия накануне постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме.