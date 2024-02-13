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Трамп попросил Верховный суд США рассмотреть вопрос о его иммунитете - РИА Новости, 13.02.2024
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01:02 13.02.2024 (обновлено: 01:15 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/tramp-1926975073.html
Трамп попросил Верховный суд США рассмотреть вопрос о его иммунитете
Трамп попросил Верховный суд США рассмотреть вопрос о его иммунитете - РИА Новости, 13.02.2024
Трамп попросил Верховный суд США рассмотреть вопрос о его иммунитете
Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T01:02
2024-02-13T01:15
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, говорится в обнародованных в понедельник документах суда. "(Верховный) суд должен приостановить действие решения окружного суда округа Колумбия, чтобы в очередной раз не допустить беспрецедентного и неприемлемого отступления от принятых апелляционных процедур, и позволить рассмотреть заявление президента Трампа о наличии у него иммунитета", - говорится в документах. Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия накануне постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме.
https://ria.ru/20240208/sistema-1926074468.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США
Трамп попросил Верховный суд США рассмотреть вопрос о его иммунитете

Трамп попросил рассмотреть вопрос о иммунитете в деле о вмешательстве в выборы

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, говорится в обнародованных в понедельник документах суда.
"(Верховный) суд должен приостановить действие решения окружного суда округа Колумбия, чтобы в очередной раз не допустить беспрецедентного и неприемлемого отступления от принятых апелляционных процедур, и позволить рассмотреть заявление президента Трампа о наличии у него иммунитета", - говорится в документах.
Сторонник экс-президента США Дональда Трампа возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Судебная система США затронута политикой, заявил экс-адвокат Трампа
8 февраля, 08:28
Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия накануне постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме.
 
В миреСШАДональд ТрампВыборы президента США
 
 
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