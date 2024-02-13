https://ria.ru/20240213/torgi-1927088792.html

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2024

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

На фондовом рынке Московской биржи приостановили торги, сообщила площадка. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:43

2024-02-13T14:43

2024-02-13T15:38

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На фондовом рынке Московской биржи приостановили торги, сообщила площадка. "О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — уточнили в бирже.Торги приостановили с 13:58 мск.Позднее торговая площадка сообщила, что торги возобновят с 15:45 мск. Сейчас система торгов доступна для снятия заявок.На бирже назвали причиной случившегося аппаратную ошибку основного сервера.

https://ria.ru/20240129/soobschenie-1924247765.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа