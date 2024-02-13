https://ria.ru/20240213/torgi-1927088792.html
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2024
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
На фондовом рынке Московской биржи приостановили торги, сообщила площадка. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:43
2024-02-13T14:43
2024-02-13T15:38
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На фондовом рынке Московской биржи приостановили торги, сообщила площадка. "О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — уточнили в бирже.Торги приостановили с 13:58 мск.Позднее торговая площадка сообщила, что торги возобновят с 15:45 мск. Сейчас система торгов доступна для снятия заявок.На бирже назвали причиной случившегося аппаратную ошибку основного сервера.
https://ria.ru/20240129/soobschenie-1924247765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке с 13:58 мск