https://ria.ru/20240213/torden-1927134268.html
В Финляндии вынесли приговор россиянину Тордену
В Финляндии вынесли приговор россиянину Тордену - РИА Новости, 13.02.2024
В Финляндии вынесли приговор россиянину Тордену
Финский суд признал россиянина Воислава Тордена, задержанного ранее в республике, виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:02
2024-02-13T17:02
2024-02-13T17:53
в мире
финляндия
украина
хельсинки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914559072_152:113:1083:636_1920x0_80_0_0_5ae7d1fc883165c26b90eb27e0399603.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Финский суд признал россиянина Воислава Тордена, задержанного ранее в республике, виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген, сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина."Суд Кюменлааксо признал Воислава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к условному наказанию — 40 дням тюремного заключения", — рассказала собеседница агентства.Мальгина уточнила, что защита не согласна с обвинительным приговором и наказанием и уже заявила, что планирует обжаловать решение в областном суде.В конце января состоялось рассмотрение дела в Уездном суде Кюменлааксо. Обвинение требовало условного тюремного заключения сроком 60 дней. Россиянин не признал свою вину.Тордена задержали в Финляндии 20 июля по запросу Украины на экстрадицию. Верховный суд страны 8 декабря отклонил его и постановил освободить россиянина.Сразу же после освобождения Тордена задержала пограничная охрана Финляндии. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция начала предварительное расследование его предполагаемых преступлений на Украине.В декабре по итогам первого слушания окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу. Как сообщала адвокат, по нынешним обвинениям ему может грозить лишение свободы на срок от двух лет до пожизненного.
https://ria.ru/20240112/torden-1920859418.html
https://ria.ru/20240109/arest-1920281712.html
финляндия
украина
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914559072_0:0:1337:1002_1920x0_80_0_0_d6ee7123b51bac5cff435300a9ea8931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, украина, хельсинки
В мире, Финляндия, Украина, Хельсинки
В Финляндии вынесли приговор россиянину Тордену
Финский суд признал Тордена виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Финский суд признал россиянина Воислава Тордена, задержанного ранее в республике, виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген, сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
«
"Суд Кюменлааксо признал Воислава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к условному наказанию — 40 дням тюремного заключения", — рассказала собеседница агентства.
Мальгина уточнила, что защита не согласна с обвинительным приговором и наказанием и уже заявила, что планирует обжаловать решение в областном суде.
В конце января состоялось рассмотрение дела в Уездном суде Кюменлааксо. Обвинение требовало условного тюремного заключения сроком 60 дней. Россиянин не признал свою вину.
Адвокат заявил о жестких условиях содержания россиянина Тордена в Финляндии
Тордена задержали в Финляндии 20 июля по запросу Украины
на экстрадицию. Верховный суд страны 8 декабря отклонил его и постановил освободить россиянина.
Сразу же после освобождения Тордена задержала пограничная охрана Финляндии. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция начала предварительное расследование его предполагаемых преступлений на Украине.
Как утверждает финский телеканал MTV3, Воислав Торден (Ян Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах и якобы имевшей, по утверждению властей Евросоюза, связи с "Группой Вагнера".
В декабре по итогам первого слушания окружной суд Хельсинки
постановил заключить Тордена под стражу. Как сообщала адвокат, по нынешним обвинениям ему может грозить лишение свободы на срок от двух лет до пожизненного.
В Чехии задержали россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях