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Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске - РИА Новости, 13.02.2024

Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске

Одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии, пишет "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T03:26

2024-02-13T03:26

2024-02-13T03:30

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии, пишет "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК, утверждая, что речь идет о ТЭС в Днепропетровске. "В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция остановила выработку электроэнергии", — приводит издание заявление ДТЭК.По утверждению украинских журналистов, речь идет о ТЭС в Днепропетровске. Ранее "Страна.ua" писала, что в некоторых районах Днепропетровска после взрывов отключилось электричество.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины