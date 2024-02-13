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Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:26 13.02.2024 (обновлено: 03:30 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/tes-1926980289.html
Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске - РИА Новости, 13.02.2024
Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске
Одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии, пишет "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T03:26
2024-02-13T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии, пишет "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК, утверждая, что речь идет о ТЭС в Днепропетровске. &quot;В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция остановила выработку электроэнергии&quot;, — приводит издание заявление ДТЭК.По утверждению украинских журналистов, речь идет о ТЭС в Днепропетровске. Ранее "Страна.ua" писала, что в некоторых районах Днепропетровска после взрывов отключилось электричество.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске

"Страна.ua": в Днепропетровске повредили ТЭС, остановлена выработка энергии

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии, пишет "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК, утверждая, что речь идет о ТЭС в Днепропетровске.
«

"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция остановила выработку электроэнергии", — приводит издание заявление ДТЭК.

По утверждению украинских журналистов, речь идет о ТЭС в Днепропетровске.
Ранее "Страна.ua" писала, что в некоторых районах Днепропетровска после взрывов отключилось электричество.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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