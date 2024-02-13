https://ria.ru/20240213/tes-1926980289.html
Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске - РИА Новости, 13.02.2024
Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске
Одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии, пишет "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T03:26
2024-02-13T03:26
2024-02-13T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии, пишет "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК, утверждая, что речь идет о ТЭС в Днепропетровске. "В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция остановила выработку электроэнергии", — приводит издание заявление ДТЭК.По утверждению украинских журналистов, речь идет о ТЭС в Днепропетровске. Ранее "Страна.ua" писала, что в некоторых районах Днепропетровска после взрывов отключилось электричество.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повреждении ТЭС в Днепропетровске
"Страна.ua": в Днепропетровске повредили ТЭС, остановлена выработка энергии