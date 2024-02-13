https://ria.ru/20240213/terrorizm-1927187262.html
Трех англичанок обвинили в терроризме после демонстрации поддержки ХАМАС
Трех англичанок обвинили в терроризме после демонстрации поддержки ХАМАС - РИА Новости, 13.02.2024
Трех англичанок обвинили в терроризме после демонстрации поддержки ХАМАС
Три женщины в Лондоне были признаны виновными в преступлении террористической направленности после использования на пропалестинской демонстрации изображений в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:29
2024-02-13T20:29
2024-02-13T20:30
в мире
израиль
лондон
россия
владимир путин
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151705/35/1517053561_0:783:1512:1634_1920x0_80_0_0_122308872a1b08f016c2d521edff9443.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Три женщины в Лондоне были признаны виновными в преступлении террористической направленности после использования на пропалестинской демонстрации изображений в поддержку палестинского движения ХАМАС, сообщила во вторник полиция Лондона. "Три женщины, которые демонстрировали изображения в поддержку ХАМАС на пропалестинской демонстрации, были признаны виновными в преступлении террористической направленности", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. Все трое использовали на марше 14 октября изображение парапланов - две женщины прикрепили их себе на спину, ещё одна - на плакат, который она несла, сообщает лондонская полиция. Отмечается, что члены ХАМАС использовали парапланы для нападения на Израиль 7 октября. Женщины были признаны виновными, поскольку использование этих изображений при обстоятельствах конфликта на Ближнем Востоке вызывает "обоснованное подозрение", что они являются членами или сторонниками ХАМАС, признанным в Великобритании запрещенной организацией, сказано в документе. Все трое были приговорены к 12 месяцам условного заключения, говорится в пресс-релизе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240211/aktsiya-1926646749.html
https://ria.ru/20240213/khamas-1927083660.html
https://ria.ru/20240212/israel-1926922085.html
израиль
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151705/35/1517053561_0:641:1512:1775_1920x0_80_0_0_55b5c90f9c1ac14dc34d66d293aae0e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, лондон, россия, владимир путин, оон, хамас
В мире, Израиль, Лондон, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС
Трех англичанок обвинили в терроризме после демонстрации поддержки ХАМАС
В Лондоне трех женщин обвинили в терроризме после демонстрации поддержки ХАМАС
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Три женщины в Лондоне были признаны виновными в преступлении террористической направленности после использования на пропалестинской демонстрации изображений в поддержку палестинского движения ХАМАС, сообщила во вторник полиция Лондона.
«
"Три женщины, которые демонстрировали изображения в поддержку ХАМАС на пропалестинской демонстрации, были признаны виновными в преступлении террористической направленности", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Пропалестинские активисты устроили акцию протеста в нью-йоркском музее
Все трое использовали на марше 14 октября изображение парапланов - две женщины прикрепили их себе на спину, ещё одна - на плакат, который она несла, сообщает лондонская полиция. Отмечается, что члены ХАМАС использовали парапланы для нападения на Израиль
7 октября.
Женщины были признаны виновными, поскольку использование этих изображений при обстоятельствах конфликта на Ближнем Востоке
вызывает "обоснованное подозрение", что они являются членами или сторонниками ХАМАС, признанным в Великобритании
запрещенной организацией, сказано в документе.
Все трое были приговорены к 12 месяцам условного заключения, говорится в пресс-релизе.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС оценило предложение России по межпалестинской встрече
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Израиль закрыл въезд спецдокладчику ООН за слова об атаке ХАМАС