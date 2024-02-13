https://ria.ru/20240213/terrorizm-1927013568.html

Житель Приамурья получил срок за вступление в террористическую организацию

Житель Приамурья получил срок за вступление в террористическую организацию - РИА Новости, 13.02.2024

Житель Приамурья получил срок за вступление в террористическую организацию

Вступивший в "Легион "Свобода России"* житель Хабаровского края приговорен судом к восьми годам лишения свободы, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:41

2024-02-13T10:41

2024-02-13T10:41

специальная военная операция на украине

безопасность

хабаровский край

россия

советско-гаванский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Вступивший в "Легион "Свобода России"* житель Хабаровского края приговорен судом к восьми годам лишения свободы, сообщает управление ФСБ региона. По данным ведомства, 30-летний житель Советско-Гаванского района "по мотивам политической ненависти и вражды" добровольно вступил в ряды украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"*. Его целью было совершение диверсионно-террористических актов в Хабаровском крае, уточняет УФСБ. "Приговором 1-го Восточного окружного военного суда Михалев В.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима", - сообщает УФСБ.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231229/gosizmena-1918932805.html

хабаровский край

россия

советско-гаванский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, хабаровский край, россия, советско-гаванский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр