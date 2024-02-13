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Житель Приамурья получил срок за вступление в террористическую организацию - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:41 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/terrorizm-1927013568.html
Житель Приамурья получил срок за вступление в террористическую организацию
Житель Приамурья получил срок за вступление в террористическую организацию - РИА Новости, 13.02.2024
Житель Приамурья получил срок за вступление в террористическую организацию
Вступивший в "Легион "Свобода России"* житель Хабаровского края приговорен судом к восьми годам лишения свободы, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:41
2024-02-13T10:41
специальная военная операция на украине
безопасность
хабаровский край
россия
советско-гаванский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Вступивший в "Легион "Свобода России"* житель Хабаровского края приговорен судом к восьми годам лишения свободы, сообщает управление ФСБ региона. По данным ведомства, 30-летний житель Советско-Гаванского района "по мотивам политической ненависти и вражды" добровольно вступил в ряды украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"*. Его целью было совершение диверсионно-террористических актов в Хабаровском крае, уточняет УФСБ. "Приговором 1-го Восточного окружного военного суда Михалев В.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима", - сообщает УФСБ.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231229/gosizmena-1918932805.html
хабаровский край
россия
советско-гаванский район
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безопасность, хабаровский край, россия, советско-гаванский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Хабаровский край, Россия, Советско-Гаванский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель Приамурья получил срок за вступление в террористическую организацию

Хабаровчанину, вступившему в "Легион "Свобода России", дали восемь лет

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Вступивший в "Легион "Свобода России"* житель Хабаровского края приговорен судом к восьми годам лишения свободы, сообщает управление ФСБ региона.
По данным ведомства, 30-летний житель Советско-Гаванского района "по мотивам политической ненависти и вражды" добровольно вступил в ряды украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"*. Его целью было совершение диверсионно-террористических актов в Хабаровском крае, уточняет УФСБ.
"Приговором 1-го Восточного окружного военного суда Михалев В.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима", - сообщает УФСБ.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХабаровский крайРоссияСоветско-Гаванский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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