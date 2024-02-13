https://ria.ru/20240213/tekhnologii-1926972990.html
Российские ученые стали применять квантовые технологии для диагностики рака
Российские ученые стали применять квантовые технологии для диагностики рака - РИА Новости, 13.02.2024
Российские ученые стали применять квантовые технологии для диагностики рака
Квантовые технологии находят применение в медицинской сфере и фармацевтике: российские ученые начали экспериментировать с ними для диагностики и лечения рака,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T00:28
2024-02-13T00:28
2024-02-13T09:12
наука
технологии
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российский квантовый центр
genotek
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Квантовые технологии находят применение в медицинской сфере и фармацевтике: российские ученые начали экспериментировать с ними для диагностики и лечения рака, говорится в аналитическом отчете "Квантовые технологии для медицины", подготовленном экспертами, привлеченными "Росконгрессом" к Форуму будущих технологий - 2024. Документ имеется распоряжении РИА Новости. "Потенциал квантовых технологий в целом и квантовых компьютеров в частности пока до конца не раскрыт, но однозначно они найдут свое применение в медицине", — говорится в документе. Эксперты отмечают, что отдельные компании уже начали экспериментировать с квантовыми вычислительными устройствами."Например, разработанная Российским квантовым центром, компанией "Куборд" и компанией Genotek методика сборки генома с использованием квантовых алгоритмов значительно облегчила изучение новых видов и структурных изменений ДНК, которые не удается обнаружить методом картирования, и геномных перестроек в раковых клетках", — говорится в документе. "Потенциал квантового машинного обучения может быть использован для открытия новых биомаркеров для лечения рака. Ряд исследований в области квантового машинного обучения направлен на изучение генетических заболеваний — разработаны квантовые алгоритмы, которые могут классифицировать геномные данные намного быстрее, чем обычный компьютер", — отмечают эксперты. Среди наиболее перспективных направлений в докладе также названо использование высокочувствительных квантовых датчиков магнитного поля. "С помощью квантовых сенсоров можно измерять и визуализировать биомагнитные поля, что в перспективе позволит диагностировать опухоли головного мозга, эпилепсию и синдром Альцгеймера неинвазивно и с большей точностью, чем существующие методы, такие как ЭЭГ и МРТ", - отмечается в документе. Однако квантовые технологии несут и новые угрозы, в частности, связанные с доступом к персональным данным. Для защиты информации в условиях существования квантового компьютера необходимо внедрение постквантовых криптографичесикх алгоритмов, которые позволят сохранять в секрете данные, над которыми проводятся вычисления, подчёркивают авторы.
https://ria.ru/20240212/novosibirsk-1926814693.html
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технологии, россия, российский квантовый центр, genotek, наука
Наука, Технологии, Россия, Российский квантовый центр, Genotek, Наука
Российские ученые стали применять квантовые технологии для диагностики рака
Медики в России начали использовать квантовые вычисления для диагностики рака
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Квантовые технологии находят применение в медицинской сфере и фармацевтике: российские ученые начали экспериментировать с ними для диагностики и лечения рака, говорится в аналитическом отчете "Квантовые технологии для медицины", подготовленном экспертами, привлеченными "Росконгрессом" к Форуму будущих технологий - 2024. Документ имеется распоряжении РИА Новости.
«
"Потенциал квантовых технологий в целом и квантовых компьютеров в частности пока до конца не раскрыт, но однозначно они найдут свое применение в медицине", — говорится в документе. Эксперты отмечают, что отдельные компании уже начали экспериментировать с квантовыми вычислительными устройствами.
"Например, разработанная Российским квантовым центром
, компанией "Куборд" и компанией Genotek
методика сборки генома с использованием квантовых алгоритмов значительно облегчила изучение новых видов и структурных изменений ДНК, которые не удается обнаружить методом картирования, и геномных перестроек в раковых клетках", — говорится в документе.
"Потенциал квантового машинного обучения может быть использован для открытия новых биомаркеров для лечения рака. Ряд исследований в области квантового машинного обучения направлен на изучение генетических заболеваний — разработаны квантовые алгоритмы, которые могут классифицировать геномные данные намного быстрее, чем обычный компьютер", — отмечают эксперты.
Среди наиболее перспективных направлений в докладе также названо использование высокочувствительных квантовых датчиков магнитного поля. "С помощью квантовых сенсоров можно измерять и визуализировать биомагнитные поля, что в перспективе позволит диагностировать опухоли головного мозга, эпилепсию и синдром Альцгеймера неинвазивно и с большей точностью, чем существующие методы, такие как ЭЭГ и МРТ", - отмечается в документе.
Однако квантовые технологии несут и новые угрозы, в частности, связанные с доступом к персональным данным. Для защиты информации в условиях существования квантового компьютера необходимо внедрение постквантовых криптографичесикх алгоритмов, которые позволят сохранять в секрете данные, над которыми проводятся вычисления, подчёркивают авторы.
В Новосибирске провели испытания перспективного метода терапии рака