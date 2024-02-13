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На оружии стрелявшей в Техасе женщины нашли наклейку с надписью
На оружии стрелявшей в Техасе женщины нашли наклейку с надписью - РИА Новости, 13.02.2024
На оружии стрелявшей в Техасе женщины нашли наклейку с надписью
Представитель полиции Хьюстона Крис Хассиг сообщил, что правоохранители обнаружили наклейку с надписью "Палестина" на оружии женщины, подозреваемой в стрельбе в РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T01:23
2024-02-13T01:23
2024-02-13T10:24
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Представитель полиции Хьюстона Крис Хассиг сообщил, что правоохранители обнаружили наклейку с надписью "Палестина" на оружии женщины, подозреваемой в стрельбе в церкви накануне. О стрельбе в евангелистской церкви в Техасе сообщалось в понедельник. По информации полиции, огонь открыла женщина, ее ликвидировали правоохранители. Ребенок и взрослый мужчина получили ранения. "На прикладе винтовки была наклейка с надписью "Палестина", - сказал представитель полиции на пресс-конференции. Он отметил, что в ходе расследования инцидента были найдены антисемитские надписи, однако не уточнил, где именно.
https://ria.ru/20240201/strelba-1924923305.html
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в мире, техас, хьюстон
На оружии стрелявшей в Техасе женщины нашли наклейку с надписью
Полиция: на винтовке подозреваемой в стрельбе в Техасе была наклейка "Палестина"
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Представитель полиции Хьюстона Крис Хассиг сообщил, что правоохранители обнаружили наклейку с надписью "Палестина" на оружии женщины, подозреваемой в стрельбе в церкви накануне.
О стрельбе в евангелистской церкви в Техасе сообщалось в понедельник. По информации полиции, огонь открыла женщина, ее ликвидировали правоохранители. Ребенок и взрослый мужчина получили ранения.
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"На прикладе винтовки была наклейка с надписью "Палестина", - сказал представитель полиции на пресс-конференции.
Он отметил, что в ходе расследования инцидента были найдены антисемитские надписи, однако не уточнил, где именно.
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