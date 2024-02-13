https://ria.ru/20240213/tekhas-1926976708.html

На оружии стрелявшей в Техасе женщины нашли наклейку с надписью

На оружии стрелявшей в Техасе женщины нашли наклейку с надписью - РИА Новости, 13.02.2024

На оружии стрелявшей в Техасе женщины нашли наклейку с надписью

Представитель полиции Хьюстона Крис Хассиг сообщил, что правоохранители обнаружили наклейку с надписью "Палестина" на оружии женщины, подозреваемой в стрельбе в РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T01:23

2024-02-13T01:23

2024-02-13T10:24

в мире

техас

хьюстон

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Представитель полиции Хьюстона Крис Хассиг сообщил, что правоохранители обнаружили наклейку с надписью "Палестина" на оружии женщины, подозреваемой в стрельбе в церкви накануне. О стрельбе в евангелистской церкви в Техасе сообщалось в понедельник. По информации полиции, огонь открыла женщина, ее ликвидировали правоохранители. Ребенок и взрослый мужчина получили ранения. "На прикладе винтовки была наклейка с надписью "Палестина", - сказал представитель полиции на пресс-конференции. Он отметил, что в ходе расследования инцидента были найдены антисемитские надписи, однако не уточнил, где именно.

https://ria.ru/20240201/strelba-1924923305.html

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в мире, техас, хьюстон