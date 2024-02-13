https://ria.ru/20240213/tatarstan-1927162909.html

Часть школ в Татарстане оборудуют для обучения в сфере беспилотных систем

Часть школ в Татарстане оборудуют для обучения в сфере беспилотных систем - РИА Новости, 13.02.2024

Часть школ в Татарстане оборудуют для обучения в сфере беспилотных систем

Почти два десятка школ в Татарстане оснастят оборудованием для обучения в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем, на что из... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:38

2024-02-13T18:38

2024-02-13T18:38

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

россия

андрей белоусов

министерство финансов рф (минфин россии)

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КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Почти два десятка школ в Татарстане оснастят оборудованием для обучения в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем, на что из федерального бюджета будет направлено более 244 миллионов рублей, сообщает министерство финансов республики. "В рамках реализации федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", входящего в состав национального проекта "Беспилотные авиационные системы", из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан будут предоставлены субсидии на оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении. По информации Минфина республики, субсидии из федерального бюджета составят 244,1 миллиона рублей. Из средств бюджета Татарстана на данные цели будет направлено около 57,3 миллиона рублей. Отмечается, что в перечень образовательных организаций, которые будут оснащены указанным оборудованием, вошло 18 общеобразовательных учебных заведений республики и учреждение среднего профессионального образования. В октябре 2023 года в Татарстане была создана правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Отмечалось, что она создаётся в целях развития производства беспилотных авиационных систем. Руководителем комиссии стал глава правительства Татарстана Алексей Песошин. В начале августа Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов анонсировал, что национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем должен заработать с начала 2024 года.

https://ria.ru/20240210/gotovnost-1926580427.html

https://ria.ru/20231209/tatarstan-1914793500.html

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республика татарстан (татарстан), россия, андрей белоусов, министерство финансов рф (минфин россии)