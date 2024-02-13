Рейтинг@Mail.ru
Часть школ в Татарстане оборудуют для обучения в сфере беспилотных систем - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
18:38 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/tatarstan-1927162909.html
Часть школ в Татарстане оборудуют для обучения в сфере беспилотных систем
Часть школ в Татарстане оборудуют для обучения в сфере беспилотных систем - РИА Новости, 13.02.2024
Часть школ в Татарстане оборудуют для обучения в сфере беспилотных систем
Почти два десятка школ в Татарстане оснастят оборудованием для обучения в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем, на что из... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:38
2024-02-13T18:38
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
андрей белоусов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921845212_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f5d84eb723378c397e4bfa2e1c0fbf67.jpg
КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Почти два десятка школ в Татарстане оснастят оборудованием для обучения в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем, на что из федерального бюджета будет направлено более 244 миллионов рублей, сообщает министерство финансов республики. "В рамках реализации федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", входящего в состав национального проекта "Беспилотные авиационные системы", из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан будут предоставлены субсидии на оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении. По информации Минфина республики, субсидии из федерального бюджета составят 244,1 миллиона рублей. Из средств бюджета Татарстана на данные цели будет направлено около 57,3 миллиона рублей. Отмечается, что в перечень образовательных организаций, которые будут оснащены указанным оборудованием, вошло 18 общеобразовательных учебных заведений республики и учреждение среднего профессионального образования. В октябре 2023 года в Татарстане была создана правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Отмечалось, что она создаётся в целях развития производства беспилотных авиационных систем. Руководителем комиссии стал глава правительства Татарстана Алексей Песошин. В начале августа Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов анонсировал, что национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем должен заработать с начала 2024 года.
https://ria.ru/20240210/gotovnost-1926580427.html
https://ria.ru/20231209/tatarstan-1914793500.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921845212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4cb0b4ba1f88dc617379f231d0aa0b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), россия, андрей белоусов, министерство финансов рф (минфин россии)
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Андрей Белоусов, Министерство финансов РФ (Минфин России)

Часть школ в Татарстане оборудуют для обучения в сфере беспилотных систем

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазанский Кремль во время метели
Казанский Кремль во время метели - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Казанский Кремль во время метели. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Почти два десятка школ в Татарстане оснастят оборудованием для обучения в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем, на что из федерального бюджета будет направлено более 244 миллионов рублей, сообщает министерство финансов республики.
"В рамках реализации федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", входящего в состав национального проекта "Беспилотные авиационные системы", из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан будут предоставлены субсидии на оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Чернышенко: готовность к "Играм будущего" в Казани на высоком уровне
10 февраля, 14:40
По информации Минфина республики, субсидии из федерального бюджета составят 244,1 миллиона рублей. Из средств бюджета Татарстана на данные цели будет направлено около 57,3 миллиона рублей.
Отмечается, что в перечень образовательных организаций, которые будут оснащены указанным оборудованием, вошло 18 общеобразовательных учебных заведений республики и учреждение среднего профессионального образования.
В октябре 2023 года в Татарстане была создана правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Отмечалось, что она создаётся в целях развития производства беспилотных авиационных систем. Руководителем комиссии стал глава правительства Татарстана Алексей Песошин. В начале августа Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов анонсировал, что национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем должен заработать с начала 2024 года.
Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Татарстан попал в пятерку лучших регионов по реализации "Пушкинской карты"
9 декабря 2023, 14:11
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияАндрей БелоусовМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала