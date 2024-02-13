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В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец
В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец - РИА Новости, 13.02.2024
В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец
В Калининградском зоопарке в семье красноруких тамаринов родился первенец, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:26
2024-02-13T18:26
2024-02-13T19:12
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КАЛИНИНГРАД, 13 фев — РИА Новости. В Калининградском зоопарке в семье красноруких тамаринов родился первенец, сообщила пресс-служба учреждения."Дважды первый. Уполномочены заявить о первом прибавлении этого года: <...> в семействе молодых красноруких тамаринов появился первенец. Это первый краснорукий тамарин, родившийся в нашем зоопарке", — говорится в публикации.Воспитанием детеныш занимается исключительно отец. Мать родила и больше не подходит к нему. Исключение — два-три раза в день она кормит малыша, после чего тот возвращается обратно на папин загривок."Живет молодая семья по соседству с муравьедами. Малыш совсем крошечный, так что придется постараться, чтобы разглядеть его. Тамарины живут большими группами — до десяти особей. Надеемся, со временем и у нас появится такая веселая компания", — отметили в зоопарке.Краснорукий тамарин — вид игрунковых обезьян.
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калининградский зоопарк, россия, калининград
Хорошие новости, Калининградский зоопарк, Россия, Калининград
В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец
В Калининградском зоопарке в семье красноруких тамаринов родился первенец
КАЛИНИНГРАД, 13 фев — РИА Новости.
В Калининградском зоопарке в семье красноруких тамаринов родился первенец, сообщила пресс-служба
учреждения.
«
"Дважды первый. Уполномочены заявить о первом прибавлении этого года: <...> в семействе молодых красноруких тамаринов появился первенец. Это первый краснорукий тамарин, родившийся в нашем зоопарке", — говорится в публикации.
Воспитанием детеныш занимается исключительно отец. Мать родила и больше не подходит к нему. Исключение — два-три раза в день она кормит малыша, после чего тот возвращается обратно на папин загривок.
"Живет молодая семья по соседству с муравьедами. Малыш совсем крошечный, так что придется постараться, чтобы разглядеть его. Тамарины живут большими группами — до десяти особей. Надеемся, со временем и у нас появится такая веселая компания", — отметили в зоопарке.
Краснорукий тамарин — вид игрунковых обезьян.
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