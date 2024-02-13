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В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец - РИА Новости, 13.02.2024
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18:26 13.02.2024 (обновлено: 19:12 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/tamariny-1927160214.html
В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец
В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец - РИА Новости, 13.02.2024
В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец
В Калининградском зоопарке в семье красноруких тамаринов родился первенец, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:26
2024-02-13T19:12
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КАЛИНИНГРАД, 13 фев — РИА Новости. В Калининградском зоопарке в семье красноруких тамаринов родился первенец, сообщила пресс-служба учреждения.&quot;Дважды первый. Уполномочены заявить о первом прибавлении этого года: &lt;...&gt; в семействе молодых красноруких тамаринов появился первенец. Это первый краснорукий тамарин, родившийся в нашем зоопарке&quot;, — говорится в публикации.Воспитанием детеныш занимается исключительно отец. Мать родила и больше не подходит к нему. Исключение — два-три раза в день она кормит малыша, после чего тот возвращается обратно на папин загривок."Живет молодая семья по соседству с муравьедами. Малыш совсем крошечный, так что придется постараться, чтобы разглядеть его. Тамарины живут большими группами — до десяти особей. Надеемся, со временем и у нас появится такая веселая компания", — отметили в зоопарке.Краснорукий тамарин — вид игрунковых обезьян.
https://ria.ru/20240208/barashek-1926149476.html
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калининградский зоопарк, россия, калининград
Хорошие новости, Калининградский зоопарк, Россия, Калининград
В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец

В Калининградском зоопарке в семье красноруких тамаринов родился первенец

© Фото : Калининградский зоопаркКраснорукий тамарин с детенышем в Калининградском зоопарке
Краснорукий тамарин с детенышем в Калининградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Калининградский зоопарк
Краснорукий тамарин с детенышем в Калининградском зоопарке
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КАЛИНИНГРАД, 13 фев — РИА Новости. В Калининградском зоопарке в семье красноруких тамаринов родился первенец, сообщила пресс-служба учреждения.
«

"Дважды первый. Уполномочены заявить о первом прибавлении этого года: <...> в семействе молодых красноруких тамаринов появился первенец. Это первый краснорукий тамарин, родившийся в нашем зоопарке", — говорится в публикации.

Воспитанием детеныш занимается исключительно отец. Мать родила и больше не подходит к нему. Исключение — два-три раза в день она кормит малыша, после чего тот возвращается обратно на папин загривок.
"Живет молодая семья по соседству с муравьедами. Малыш совсем крошечный, так что придется постараться, чтобы разглядеть его. Тамарины живут большими группами — до десяти особей. Надеемся, со временем и у нас появится такая веселая компания", — отметили в зоопарке.
Краснорукий тамарин — вид игрунковых обезьян.
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