https://ria.ru/20240213/tamariny-1927160214.html

В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец

В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец - РИА Новости, 13.02.2024

В Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов родился первенец

В Калининградском зоопарке в семье красноруких тамаринов родился первенец, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:26

2024-02-13T18:26

2024-02-13T19:12

хорошие новости

калининградский зоопарк

россия

калининград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927159702_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_42e21df28101271b65983fd37d55459d.jpg

КАЛИНИНГРАД, 13 фев — РИА Новости. В Калининградском зоопарке в семье красноруких тамаринов родился первенец, сообщила пресс-служба учреждения."Дважды первый. Уполномочены заявить о первом прибавлении этого года: <...> в семействе молодых красноруких тамаринов появился первенец. Это первый краснорукий тамарин, родившийся в нашем зоопарке", — говорится в публикации.Воспитанием детеныш занимается исключительно отец. Мать родила и больше не подходит к нему. Исключение — два-три раза в день она кормит малыша, после чего тот возвращается обратно на папин загривок."Живет молодая семья по соседству с муравьедами. Малыш совсем крошечный, так что придется постараться, чтобы разглядеть его. Тамарины живут большими группами — до десяти особей. Надеемся, со временем и у нас появится такая веселая компания", — отметили в зоопарке.Краснорукий тамарин — вид игрунковых обезьян.

https://ria.ru/20240208/barashek-1926149476.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининградский зоопарк, россия, калининград