https://ria.ru/20240213/tailand-1926989900.html

Таиланд и США договорились продвигать военно-стратегическое партнерство

Таиланд и США договорились продвигать военно-стратегическое партнерство - РИА Новости, 13.02.2024

Таиланд и США договорились продвигать военно-стратегическое партнерство

Таиланд и США договорились о дальнейшем продвижении военно-стратегического и экономического партнерства, а также обсудили вопросы геополитики, в том числе... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:00

2024-02-13T08:00

2024-02-13T08:00

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БАНГКОК, 13 фев – РИА Новости. Таиланд и США договорились о дальнейшем продвижении военно-стратегического и экономического партнерства, а также обсудили вопросы геополитики, в том числе ситуацию в секторе Газа, на Украине и в Мьянме, сообщает МИД Таиланда в распространенном во вторник пресс-релизе. Переговоры сторон состоялись в Вашингтоне в рамках официального визита министра иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукона в США по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает таиландский МИД. Обе стороны подчеркнули важность стратегического альянса и 190-летнего партнерства между двумя странами для ответа на вызовы как на региональном, так и на глобальном уровнях, основанного на общих ценностях и взаимных интересах, говорится в пресс-релизе. Стороны договорились о дальнейшем продвижении сотрудничества в рамках Коммюнике о стратегическом альянсе и партнерстве, особенно в сфере обороны, в том числе во время Второго стратегического и оборонного диалога (2+2), на котором стороны встретятся в Банкоке 28-29 февраля этого года, а также об укреплении экономического партнерства, особенно торговли, инвестиций и усилий в сфере экономики по разрешению проблемы изменения климата, сообщает внешнеполитическое ведомство Таиланда. Министр иностранных дел Таиланда и госсекретарь США также обменялись мнениями о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно о геополитическом ландшафте и ситуации в Мьянме. Американская сторона приветствовала усилия Таиланда по облегчению ситуации в этой стране, в том числе недавнюю гуманитарную инициативу Таиланда, говорится в пресс-релизе. На встрече также обсуждались события в других регионах, в том числе ситуации в Израиле, на Украине и усилия по освобождению тайских заложников в секторе Газа. Таиландская сторона также воспользовалась предоставившейся возможностью, чтобы заручиться поддержкой США кандидатуры Таиланда в члены Совета по правам человека ООН на срок полномочий 2025-2027 годов, сообщает МИД Таиланда.

https://ria.ru/20240128/kitay-1923943221.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, сша, украина, энтони блинкен, оон