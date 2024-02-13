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"Готов оставить позиции". Сырский сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 13.02.2024
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20:43 13.02.2024 (обновлено: 20:56 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/syrskiy-1927188642.html
"Готов оставить позиции". Сырский сделал неожиданное заявление
"Готов оставить позиции". Сырский сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 13.02.2024
"Готов оставить позиции". Сырский сделал неожиданное заявление
Украинская армия будет отступать, если это необходимо для сохранения личного состава, заявил в интервью ZDF главком ВСУ Александр Сырский, которого за большие... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:43
2024-02-13T20:56
политика
украина
александр сырский
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинская армия будет отступать, если это необходимо для сохранения личного состава, заявил в интервью ZDF главком ВСУ Александр Сырский, которого за большие военные потери прозвали Мясником."Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава", — утверждает офицер.По его словам, российская армия перешла в наступление по всей линии фронта, а ВСУ вынуждены начать оборонительную операцию.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на место главнокомандующего войсками Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый военачальник заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты прозвали генерала Мясником и Генералом 200 за большое число жертв среди военных.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927113284.html
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политика, украина, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Готов оставить позиции". Сырский сделал неожиданное заявление

Главком ВСУ Сырский заявил, что готов отступать, чтобы сберечь солдат

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) / Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) /
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинская армия будет отступать, если это необходимо для сохранения личного состава, заявил в интервью ZDF главком ВСУ Александр Сырский, которого за большие военные потери прозвали Мясником.
«
"Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава", — утверждает офицер.
По его словам, российская армия перешла в наступление по всей линии фронта, а ВСУ вынуждены начать оборонительную операцию.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на место главнокомандующего войсками Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый военачальник заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты прозвали генерала Мясником и Генералом 200 за большое число жертв среди военных.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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