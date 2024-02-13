https://ria.ru/20240213/syrskiy-1927188642.html

"Готов оставить позиции". Сырский сделал неожиданное заявление

"Готов оставить позиции". Сырский сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 13.02.2024

"Готов оставить позиции". Сырский сделал неожиданное заявление

Украинская армия будет отступать, если это необходимо для сохранения личного состава, заявил в интервью ZDF главком ВСУ Александр Сырский, которого за большие... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T20:43

2024-02-13T20:43

2024-02-13T20:56

политика

украина

александр сырский

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинская армия будет отступать, если это необходимо для сохранения личного состава, заявил в интервью ZDF главком ВСУ Александр Сырский, которого за большие военные потери прозвали Мясником."Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава", — утверждает офицер.По его словам, российская армия перешла в наступление по всей линии фронта, а ВСУ вынуждены начать оборонительную операцию.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на место главнокомандующего войсками Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый военачальник заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты прозвали генерала Мясником и Генералом 200 за большое число жертв среди военных.

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927113284.html

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политика, украина, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины