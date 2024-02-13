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В Киеве опасаются, что Сырский готов выполнять волю Зеленского любой ценой - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/syrskiy-1927033078.html
В Киеве опасаются, что Сырский готов выполнять волю Зеленского любой ценой
В Киеве опасаются, что Сырский готов выполнять волю Зеленского любой ценой - РИА Новости, 13.02.2024
В Киеве опасаются, что Сырский готов выполнять волю Зеленского любой ценой
Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил обеспокоенность тем, что новый... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:05
2024-02-13T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
георгий тука
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил обеспокоенность тем, что новый главком ВСУ Александр Сырский готов выполнять пожелания Владимира Зеленского на фронте несмотря на возможные риски и потери. "Когда я слышу в адрес Сырского высказывание "генерал-мясник", это обусловлено только тем, что он стремится выполнить любые прихоти верховного главнокомандующего, не обращая внимания на обстоятельства, возможные жертвы и потери. Вот эта особенность генерала Сырского меня беспокоит больше всего", - сказал Тука в интервью YouTube-каналу "Сейчас". Он отметил, что если "эти тенденции будут сохраняться, то они посеют крайне негативные, неминуемые последствия". "Сохранить баланс между неминуемыми жертвами и целесообразностью этих жертв - это и есть мастерство главнокомандующего. Просил бы Сырского помнить, что профессиональный военный именно он, а не Владимир Зеленский", - добавил Тука. Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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в мире, украина, александр сырский, георгий тука, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Георгий Тука, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве опасаются, что Сырский готов выполнять волю Зеленского любой ценой

Экс-замминистра Тука: Сырский готов выполнять пожелания Зеленского любой ценой

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) / Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) /
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил обеспокоенность тем, что новый главком ВСУ Александр Сырский готов выполнять пожелания Владимира Зеленского на фронте несмотря на возможные риски и потери.
"Когда я слышу в адрес Сырского высказывание "генерал-мясник", это обусловлено только тем, что он стремится выполнить любые прихоти верховного главнокомандующего, не обращая внимания на обстоятельства, возможные жертвы и потери. Вот эта особенность генерала Сырского меня беспокоит больше всего", - сказал Тука в интервью YouTube-каналу "Сейчас".
Он отметил, что если "эти тенденции будут сохраняться, то они посеют крайне негативные, неминуемые последствия". "Сохранить баланс между неминуемыми жертвами и целесообразностью этих жертв - это и есть мастерство главнокомандующего. Просил бы Сырского помнить, что профессиональный военный именно он, а не Владимир Зеленский", - добавил Тука.
Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного
9 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийГеоргий ТукаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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