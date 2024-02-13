https://ria.ru/20240213/svo-1927043419.html

Ингушетия отравит более 20 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО

Ингушетия отравит более 20 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 13.02.2024

Ингушетия отравит более 20 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО

Власти Ингушетии в ближайшее время отправят военнослужащим в зону СВО более 20 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:36

2024-02-13T12:36

2024-02-13T12:37

надежные люди

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Власти Ингушетии в ближайшее время отправят военнослужащим в зону СВО более 20 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба главы региона. "Из Ингушетии для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, отправится гуманитарный груз весом в 20 тонн. Гумпомощь формируется по поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении. Уточнятся, что груз преимущественно состоит из продуктов питания. "Бойцам из Ингушетии и их сослуживцам в зоне проведения СВО доставят сушеное мясо, тушенку, овощи, питьевую воду, яблоки. Вместе с грузом они получат одежду, средства личной гигиены, медикаменты", - отметили в пресс-службе. "Помощь из Ингушетии поступала в зону СВО для наших бойцов на протяжении всего прошлого года, и с такой же регулярностью мы будем помогать им и в этом году. Мы должны стать для них реальным тылом, который оказывает им не только моральную поддержку", - сказал глава Ингушетии, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240212/kuban-1926927827.html

https://ria.ru/20240212/knigi-1926863976.html

республика ингушетия

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республика ингушетия