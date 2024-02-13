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Ингушетия отравит более 20 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 13.02.2024
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12:36 13.02.2024 (обновлено: 12:37 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/svo-1927043419.html
Ингушетия отравит более 20 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО
Ингушетия отравит более 20 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 13.02.2024
Ингушетия отравит более 20 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО
Власти Ингушетии в ближайшее время отправят военнослужащим в зону СВО более 20 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:36
2024-02-13T12:37
надежные люди
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Власти Ингушетии в ближайшее время отправят военнослужащим в зону СВО более 20 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба главы региона. "Из Ингушетии для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, отправится гуманитарный груз весом в 20 тонн. Гумпомощь формируется по поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении. Уточнятся, что груз преимущественно состоит из продуктов питания. "Бойцам из Ингушетии и их сослуживцам в зоне проведения СВО доставят сушеное мясо, тушенку, овощи, питьевую воду, яблоки. Вместе с грузом они получат одежду, средства личной гигиены, медикаменты", - отметили в пресс-службе. "Помощь из Ингушетии поступала в зону СВО для наших бойцов на протяжении всего прошлого года, и с такой же регулярностью мы будем помогать им и в этом году. Мы должны стать для них реальным тылом, который оказывает им не только моральную поддержку", - сказал глава Ингушетии, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240212/kuban-1926927827.html
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республика ингушетия
Надежные люди, Республика Ингушетия
Ингушетия отравит более 20 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО

Власти Ингушетии отправят в зону СВО более 20 тонн гуманитарного груза

© Фото : пресс-служба главы и правительства ИнгушетииОтправка гуманитарного груза из Ингушетии в зону СВО
Отправка гуманитарного груза из Ингушетии в зону СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : пресс-служба главы и правительства Ингушетии
Отправка гуманитарного груза из Ингушетии в зону СВО
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Власти Ингушетии в ближайшее время отправят военнослужащим в зону СВО более 20 тонн гуманитарного груза, сообщила пресс-служба главы региона.
"Из Ингушетии для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, отправится гуманитарный груз весом в 20 тонн. Гумпомощь формируется по поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении.
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Уточнятся, что груз преимущественно состоит из продуктов питания.
"Бойцам из Ингушетии и их сослуживцам в зоне проведения СВО доставят сушеное мясо, тушенку, овощи, питьевую воду, яблоки. Вместе с грузом они получат одежду, средства личной гигиены, медикаменты", - отметили в пресс-службе.
"Помощь из Ингушетии поступала в зону СВО для наших бойцов на протяжении всего прошлого года, и с такой же регулярностью мы будем помогать им и в этом году. Мы должны стать для них реальным тылом, который оказывает им не только моральную поддержку", - сказал глава Ингушетии, слова которого приводятся в сообщении.
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Надежные людиРеспублика Ингушетия
 
 
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