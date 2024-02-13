https://ria.ru/20240213/svidaniya-1926992199.html
Четверть россиян ходят на свидания, чтобы поесть, показало исследование
Четверть россиян ходят на свидания, чтобы поесть, показало исследование - РИА Новости, 13.02.2024
Четверть россиян ходят на свидания, чтобы поесть, показало исследование
Четверть россиян ходят на свидания, чтобы поесть, еще 12% - от скуки, а в надежде встретить свою любовь туда отправляются только 36%, следует из данных... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:36
2024-02-13T08:36
2024-02-13T08:36
общество
россия
день святого валентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748581463_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_e18695b81c8b682b74c490cebb4ae8b0.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Четверть россиян ходят на свидания, чтобы поесть, еще 12% - от скуки, а в надежде встретить свою любовь туда отправляются только 36%, следует из данных маркетплейса услуг YouDo и дейтинг-сервиса Twinby, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что большинство граждан (87%) верит в настоящую любовь, а каждый десятый считает себя агностиком в этом вопросе. При этом 92% помнят свою первую любовь, 6% - нет, а 2% заявили, что никогда еще по-настоящему не влюблялись. "Жители страны не только ищут любовь, но и охотно ходят на свидания. Для того, чтобы встретить свою любовь - 36%, чтобы хорошо провести время - 23%. Ходят на свидания от скуки - 12% и чтобы вкусно поесть - 25%. Не ходят на свидания 4% опрошенных", - говорится в совместном исследовании, в котором приняли участие 12 894 человека. В основном люди ищут вторую половинку, потому что хотят встретить человека, с которым можно прожить до самой старости (52%). Осознанно подходят к выбору партнера для того, чтобы создать семью, 31%, для того, чтобы было с кем провести время - 14%, а никого не ищут, потому что им не нужна вторая половинка - 3%. При этом чаще всего россияне находят свою пару в дейтинг-сервисах, социальных сетях и на работе. Замыкают топ-5 вечеринки и спортивные клубы. "Большая часть россиян хорошо относится к Дню всех влюбленных и всегда его отмечают - так ответили 64% респондентов. Нейтрально относятся к празднику 11%, считают этот праздник происком маркетологов - 16% и негативно - 9%, потому что всегда проводят этот день в одиночестве", - добавляется в исследовании.
https://ria.ru/20230214/lyubov-1851917979.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748581463_170:0:1947:1333_1920x0_80_0_0_3d6c69598932ae255b241b1cf0b514dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, день святого валентина
Общество, Россия, День святого Валентина
Четверть россиян ходят на свидания, чтобы поесть, показало исследование
YouDo и Twinby: 25% россиян ходят на свидания, чтобы поесть, а 12% — от скуки
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Четверть россиян ходят на свидания, чтобы поесть, еще 12% - от скуки, а в надежде встретить свою любовь туда отправляются только 36%, следует из данных маркетплейса услуг YouDo и дейтинг-сервиса Twinby, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что большинство граждан (87%) верит в настоящую любовь, а каждый десятый считает себя агностиком в этом вопросе. При этом 92% помнят свою первую любовь, 6% - нет, а 2% заявили, что никогда еще по-настоящему не влюблялись.
"Жители страны не только ищут любовь, но и охотно ходят на свидания. Для того, чтобы встретить свою любовь - 36%, чтобы хорошо провести время - 23%. Ходят на свидания от скуки - 12% и чтобы вкусно поесть - 25%. Не ходят на свидания 4% опрошенных", - говорится в совместном исследовании, в котором приняли участие 12 894 человека.
В основном люди ищут вторую половинку, потому что хотят встретить человека, с которым можно прожить до самой старости (52%). Осознанно подходят к выбору партнера для того, чтобы создать семью, 31%, для того, чтобы было с кем провести время - 14%, а никого не ищут, потому что им не нужна вторая половинка - 3%.
Минздрав посоветовал любить себя, чтобы реже болеть
При этом чаще всего россияне находят свою пару в дейтинг-сервисах, социальных сетях и на работе. Замыкают топ-5 вечеринки и спортивные клубы.
"Большая часть россиян хорошо относится к Дню всех влюбленных и всегда его отмечают - так ответили 64% респондентов. Нейтрально относятся к празднику 11%, считают этот праздник происком маркетологов - 16% и негативно - 9%, потому что всегда проводят этот день в одиночестве", - добавляется в исследовании.