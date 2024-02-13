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Посол России рассказал, кто несет ответственность за войну в Судане - РИА Новости, 13.02.2024
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05:13 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/sudan-1926984216.html
Посол России рассказал, кто несет ответственность за войну в Судане
Посол России рассказал, кто несет ответственность за войну в Судане - РИА Новости, 13.02.2024
Посол России рассказал, кто несет ответственность за войну в Судане
Проталкивающие к власти в Судане свою "демократическую клиентуру" западные "советчики" несут львиную долю ответственности за возникновение вооруженного... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T05:13
2024-02-13T05:13
в мире
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Проталкивающие к власти в Судане свою "демократическую клиентуру" западные "советчики" несут львиную долю ответственности за возникновение вооруженного конфликта в стране, который не прекращается с весны прошлого года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол."К сожалению, конфликт приобрел долгосрочный характер. Боевые действия продолжаются в столичной агломерации, Дарфуре, центральных и южных штатах страны. Серьезно пострадала гражданская инфраструктура, порядка 8 миллионов суданцев были вынуждены покинуть свои дома", – сказал он."Полагаем, что значительную долю ответственности за происходящее несут западные советчики, которые буквально любой ценой готовы проталкивать к власти в Судане свою "демократическую" клиентуру, несмотря на неприятие подавляющим большинством суданского общества западных рецептов", - сказал посол.По его словам, суданцы не хотят повторения для своей родины судьбы, аналогичной происходящему во многих странах региона, в частности в Сирии, Ливии, Ираке.
https://ria.ru/20240213/sudan-1926980011.html
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в мире, судан, россия, дарфур
В мире, Судан, Россия, Дарфур
Посол России рассказал, кто несет ответственность за войну в Судане

Посол: западные "советчики" несут львиную долю ответственности за войну в Судане

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Проталкивающие к власти в Судане свою "демократическую клиентуру" западные "советчики" несут львиную долю ответственности за возникновение вооруженного конфликта в стране, который не прекращается с весны прошлого года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол.
«
"К сожалению, конфликт приобрел долгосрочный характер. Боевые действия продолжаются в столичной агломерации, Дарфуре, центральных и южных штатах страны. Серьезно пострадала гражданская инфраструктура, порядка 8 миллионов суданцев были вынуждены покинуть свои дома", – сказал он.
"Полагаем, что значительную долю ответственности за происходящее несут западные советчики, которые буквально любой ценой готовы проталкивать к власти в Судане свою "демократическую" клиентуру, несмотря на неприятие подавляющим большинством суданского общества западных рецептов", - сказал посол.
По его словам, суданцы не хотят повторения для своей родины судьбы, аналогичной происходящему во многих странах региона, в частности в Сирии, Ливии, Ираке.
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