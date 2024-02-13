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Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России - РИА Новости, 13.02.2024
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03:08 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/sudan-1926980011.html
Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России
Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России - РИА Новости, 13.02.2024
Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России
Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T03:08
2024-02-13T03:08
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ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол. "В 2019 году было подписано межгосударственное соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Порт-Судане. Однако в силу внутриполитического кризиса, а также в связи с роспуском парламента суданская сторона пока не смогла завершить необходимые внутригосударственные процедуры его ратификации. В любом случае последнее слово – за нашими суданскими друзьями", - сказал он.
https://ria.ru/20230922/sudan-1897916657.html
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россия, судан, порт-судан, в мире
Россия, Судан, Порт-Судан, В мире
Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России

Посол: Хартум не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России в Порт-Судане

© РИА Новости / Ибрагим Ишак | Перейти в медиабанкРоссийский боевой корабль "Адмирал Григорович" в Порт-Судане
Российский боевой корабль Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Ибрагим Ишак
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Российский боевой корабль "Адмирал Григорович" в Порт-Судане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.
"В 2019 году было подписано межгосударственное соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Порт-Судане. Однако в силу внутриполитического кризиса, а также в связи с роспуском парламента суданская сторона пока не смогла завершить необходимые внутригосударственные процедуры его ратификации. В любом случае последнее слово – за нашими суданскими друзьями", - сказал он.
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