https://ria.ru/20240213/sudan-1926980011.html

Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России

Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России - РИА Новости, 13.02.2024

Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России

Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T03:08

2024-02-13T03:08

2024-02-13T03:08

россия

судан

порт-судан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749761489_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_3758407905187875afc39a1e6f21c1ea.jpg

ДОХА, 13 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол. "В 2019 году было подписано межгосударственное соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Порт-Судане. Однако в силу внутриполитического кризиса, а также в связи с роспуском парламента суданская сторона пока не смогла завершить необходимые внутригосударственные процедуры его ратификации. В любом случае последнее слово – за нашими суданскими друзьями", - сказал он.

https://ria.ru/20230922/sudan-1897916657.html

россия

судан

порт-судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, судан, порт-судан, в мире