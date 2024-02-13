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Суд утвердил штраф Моргенштерну* за отсутствие отчетности иноагента - РИА Новости, 13.02.2024
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Шоубиз
 
14:58 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/sud-1927093852.html
Суд утвердил штраф Моргенштерну* за отсутствие отчетности иноагента
Суд утвердил штраф Моргенштерну* за отсутствие отчетности иноагента - РИА Новости, 13.02.2024
Суд утвердил штраф Моргенштерну* за отсутствие отчетности иноагента
Московский городской суд во вторник признал законным штраф в 40 тысяч рублей рэперу Моргенштерну* за непредоставление иноагентской отчетности, сообщили РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:58
2024-02-13T14:58
шоубиз
россия
москва
моргенштерн (алишер моргенштерн)
московский городской суд
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московский городской суд во вторник признал законным штраф в 40 тысяч рублей рэперу Моргенштерну* за непредоставление иноагентской отчетности, сообщили РИА Новости в суде. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Данный штраф Моргенштерну* Савеловский суд Москвы назначил в ноябре прошлого года, признав его виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за то, что он вовремя не направил декларации о доходах и расходах в Минюст РФ. Адвокат музыканта называл нарушение малозначительным. Юрист пояснил, что ответственность за отсутствие отчетности ввели только 29 декабря 2022 года, а исполнителю вменяется вторая половина 2022 года, то есть ответственность действовала всего несколько дней и форма отчетности была утверждена менее чем за неделю. Тот же суд в январе рассмотрел в отношении рэпера третий по счету иноагентский протокол и оштрафовал его на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в интернет-публикациях. Защита тогда также отмечала, что Моргенштерн* не согласен с содержанием протокола. Первый иноагентский штраф артист получил в июне 2023 года. Тогда с него взыскали 40 тысяч рублей за три поста в Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), не помеченные плашкой иноагента. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от израильской компании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240202/zhorin-1924894031.html
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россия, москва, моргенштерн (алишер моргенштерн), московский городской суд
Шоубиз, Россия, Москва, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Московский городской суд
Суд утвердил штраф Моргенштерну* за отсутствие отчетности иноагента

Суд признал законным штраф Моргенштерну* за отсутствие отчетности иноагента

© Осторожно: Собчак/YoutubeАлишер Моргенштерн*
Алишер Моргенштерн*
© Осторожно: Собчак/Youtube
Алишер Моргенштерн*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московский городской суд во вторник признал законным штраф в 40 тысяч рублей рэперу Моргенштерну* за непредоставление иноагентской отчетности, сообщили РИА Новости в суде.
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
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Данный штраф Моргенштерну* Савеловский суд Москвы назначил в ноябре прошлого года, признав его виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за то, что он вовремя не направил декларации о доходах и расходах в Минюст РФ.
Адвокат музыканта называл нарушение малозначительным. Юрист пояснил, что ответственность за отсутствие отчетности ввели только 29 декабря 2022 года, а исполнителю вменяется вторая половина 2022 года, то есть ответственность действовала всего несколько дней и форма отчетности была утверждена менее чем за неделю.
Тот же суд в январе рассмотрел в отношении рэпера третий по счету иноагентский протокол и оштрафовал его на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в интернет-публикациях. Защита тогда также отмечала, что Моргенштерн* не согласен с содержанием протокола.
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Первый иноагентский штраф артист получил в июне 2023 года. Тогда с него взыскали 40 тысяч рублей за три поста в Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), не помеченные плашкой иноагента.
За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность.
В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от израильской компании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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