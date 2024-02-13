https://ria.ru/20240213/sud-1927093852.html

Суд утвердил штраф Моргенштерну* за отсутствие отчетности иноагента

Суд утвердил штраф Моргенштерну* за отсутствие отчетности иноагента - РИА Новости, 13.02.2024

Суд утвердил штраф Моргенштерну* за отсутствие отчетности иноагента

Московский городской суд во вторник признал законным штраф в 40 тысяч рублей рэперу Моргенштерну* за непредоставление иноагентской отчетности, сообщили РИА... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:58

2024-02-13T14:58

2024-02-13T14:58

шоубиз

россия

москва

моргенштерн (алишер моргенштерн)

московский городской суд

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московский городской суд во вторник признал законным штраф в 40 тысяч рублей рэперу Моргенштерну* за непредоставление иноагентской отчетности, сообщили РИА Новости в суде. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Данный штраф Моргенштерну* Савеловский суд Москвы назначил в ноябре прошлого года, признав его виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за то, что он вовремя не направил декларации о доходах и расходах в Минюст РФ. Адвокат музыканта называл нарушение малозначительным. Юрист пояснил, что ответственность за отсутствие отчетности ввели только 29 декабря 2022 года, а исполнителю вменяется вторая половина 2022 года, то есть ответственность действовала всего несколько дней и форма отчетности была утверждена менее чем за неделю. Тот же суд в январе рассмотрел в отношении рэпера третий по счету иноагентский протокол и оштрафовал его на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в интернет-публикациях. Защита тогда также отмечала, что Моргенштерн* не согласен с содержанием протокола. Первый иноагентский штраф артист получил в июне 2023 года. Тогда с него взыскали 40 тысяч рублей за три поста в Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), не помеченные плашкой иноагента. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от израильской компании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240202/zhorin-1924894031.html

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

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россия, москва, моргенштерн (алишер моргенштерн), московский городской суд