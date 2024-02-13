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В Брянске суд оправдал мужчину по делу об осквернении георгиевской ленты - РИА Новости, 13.02.2024
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14:09 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/sud-1927073909.html
В Брянске суд оправдал мужчину по делу об осквернении георгиевской ленты
В Брянске суд оправдал мужчину по делу об осквернении георгиевской ленты - РИА Новости, 13.02.2024
В Брянске суд оправдал мужчину по делу об осквернении георгиевской ленты
Брянский областной суд вынес оправдательный приговор Александру Кошечко, которого обвиняли в осквернении георгиевской ленты, сообщили в объединенной... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:09
2024-02-13T14:09
россия
брянск
брянская область
брянский областной суд
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Брянский областной суд вынес оправдательный приговор Александру Кошечко, которого обвиняли в осквернении георгиевской ленты, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "Тринадцатого февраля в Брянском областном суде коллегия из трех судей вынесла оправдательный приговор Александру Кошечко, обвинявшемуся в осквернении символа воинской славы России, совершенном публично (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ)", – говорится в сообщении. По версии стороны обвинения, в ходе конфликта Кошечко демонстративно сорвал с рукава бушлата мужчины георгиевскую ленту, являющуюся символом воинской славы России, а также бушлат с другими георгиевскими лентами и втоптал их в грязь, высказывая при этом негативное отношение к символике. Как сообщается, коллегия судей после исследования видеозаписи инцидента, результатов проведенной по ним экспертизы и других представленных доказательств пришла к выводу что на рукаве бушлата свидетеля во время конфликта георгиевской ленты не было. "Судом установлено, что в день случившегося на почве личных неприязненных отношений между сторонами произошел конфликт, перешедший в обоюдную ссору, в ходе которой Кошечко не совершал каких-либо умышленных действий, направленных на осквернение символа воинской славы России – георгиевской ленты, что свидетельствует об отсутствии события преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ", – уточнили в суде. За Кошечко признано право на реабилитацию, приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240212/sud-1926899826.html
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россия, брянск, брянская область, брянский областной суд
Россия, Брянск, Брянская область, Брянский областной суд
В Брянске суд оправдал мужчину по делу об осквернении георгиевской ленты

Жителя Брянской области оправдали по делу об осквернении георгиевской ленты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Брянский областной суд вынес оправдательный приговор Александру Кошечко, которого обвиняли в осквернении георгиевской ленты, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"Тринадцатого февраля в Брянском областном суде коллегия из трех судей вынесла оправдательный приговор Александру Кошечко, обвинявшемуся в осквернении символа воинской славы России, совершенном публично (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ)", – говорится в сообщении.
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По версии стороны обвинения, в ходе конфликта Кошечко демонстративно сорвал с рукава бушлата мужчины георгиевскую ленту, являющуюся символом воинской славы России, а также бушлат с другими георгиевскими лентами и втоптал их в грязь, высказывая при этом негативное отношение к символике.
Как сообщается, коллегия судей после исследования видеозаписи инцидента, результатов проведенной по ним экспертизы и других представленных доказательств пришла к выводу что на рукаве бушлата свидетеля во время конфликта георгиевской ленты не было.
"Судом установлено, что в день случившегося на почве личных неприязненных отношений между сторонами произошел конфликт, перешедший в обоюдную ссору, в ходе которой Кошечко не совершал каких-либо умышленных действий, направленных на осквернение символа воинской славы России – георгиевской ленты, что свидетельствует об отсутствии события преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ", – уточнили в суде.
За Кошечко признано право на реабилитацию, приговор не вступил в законную силу.
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