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В метро Нью-Йорка произошла стрельба - РИА Новости, 13.02.2024
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02:20 13.02.2024 (обновлено: 11:34 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/strelba-1926978318.html
В метро Нью-Йорка произошла стрельба
В метро Нью-Йорка произошла стрельба - РИА Новости, 13.02.2024
В метро Нью-Йорка произошла стрельба
В вагоне метро в нью-йоркском районе Бронкс произошла стрельба, сообщает New York Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T02:20
2024-02-13T11:34
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НЬЮ-ЙОРК, 13 фев — РИА Новости. В вагоне метро в нью-йоркском районе Бронкс произошла стрельба, сообщает New York Post со ссылкой на полицию."Погиб случайный прохожий, еще пять человек, в том числе двое подростков, получили ранения", — говорится в материале.Происшествие произошло в понедельник, в вечерний час пик, около 16:40 (00:40 мск вторника. — Прим. ред.), в районе станции "Маунт-Иден". В вагоне возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь.Очевидцы слышали более десяти выстрелов.Погиб 35-летний мужчина. Ранения получили 14-летняя девочка и 15-летний мальчик, 29-летняя девушка и двое мужчин — 28 лет и 71 года.
https://ria.ru/20240212/strelba-1926755452.html
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в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
В метро Нью-Йорка произошла стрельба

В вагоне поезда метро Нью-Йорка произошла стрельба

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПолиция на станции "Маунт-Иден" в Бронксе после стрельбы в вагоне
Полиция на станции Маунт-Иден в Бронксе после стрельбы в вагоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Полиция на станции "Маунт-Иден" в Бронксе после стрельбы в вагоне
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 13 фев — РИА Новости. В вагоне метро в нью-йоркском районе Бронкс произошла стрельба, сообщает New York Post со ссылкой на полицию.
"Погиб случайный прохожий, еще пять человек, в том числе двое подростков, получили ранения", — говорится в материале.
Полиция в штате Техас, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Техасе произошла стрельба
Вчера, 00:45
Происшествие произошло в понедельник, в вечерний час пик, около 16:40 (00:40 мск вторника. — Прим. ред.), в районе станции "Маунт-Иден". В вагоне возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь.
Очевидцы слышали более десяти выстрелов.
Погиб 35-летний мужчина. Ранения получили 14-летняя девочка и 15-летний мальчик, 29-летняя девушка и двое мужчин — 28 лет и 71 года.
Женщина, подозреваемая в стрельбе в церкви в Техасе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
На оружии стрелявшей в Техасе женщины нашли наклейку с надписью
01:23
 
В миреНью-Йорк (город)США
 
 
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