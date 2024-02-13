https://ria.ru/20240213/strelba-1926978318.html

В метро Нью-Йорка произошла стрельба

В метро Нью-Йорка произошла стрельба - РИА Новости, 13.02.2024

В метро Нью-Йорка произошла стрельба

В вагоне метро в нью-йоркском районе Бронкс произошла стрельба, сообщает New York Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T02:20

2024-02-13T02:20

2024-02-13T11:34

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НЬЮ-ЙОРК, 13 фев — РИА Новости. В вагоне метро в нью-йоркском районе Бронкс произошла стрельба, сообщает New York Post со ссылкой на полицию."Погиб случайный прохожий, еще пять человек, в том числе двое подростков, получили ранения", — говорится в материале.Происшествие произошло в понедельник, в вечерний час пик, около 16:40 (00:40 мск вторника. — Прим. ред.), в районе станции "Маунт-Иден". В вагоне возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь.Очевидцы слышали более десяти выстрелов.Погиб 35-летний мужчина. Ранения получили 14-летняя девочка и 15-летний мальчик, 29-летняя девушка и двое мужчин — 28 лет и 71 года.

https://ria.ru/20240212/strelba-1926755452.html

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