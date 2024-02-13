https://ria.ru/20240213/strakhovschiki-1927189328.html

Страховщики отметили рост обращений водителей из-за гололеда в Москве

Страховщики отметили рост обращений водителей из-за гололеда в Москве - РИА Новости, 13.02.2024

Страховщики отметили рост обращений водителей из-за гололеда в Москве

Ряд российских страховщиков фиксируют рост обращений клиентов из-за сильного гололеда в Москве и области в последние два дня - об этом они рассказали РИА... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T20:49

2024-02-13T20:49

2024-02-13T21:11

общество

авто

москва

альфастрахование

росгосстрах

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ряд российских страховщиков фиксируют рост обращений клиентов из-за сильного гололеда в Москве и области в последние два дня - об этом они рассказали РИА Новости. "Количество звонков в федеральный контактный центр "АльфаСтрахование" в связи с гололедом 12 февраля выросло на 7,6% - это более 500 обращений по полису каско и около 1500 обращений по ОСАГО. Большинство запросов связаны с тем, что водители не успели вовремя затормозить из-за гололеда на дороге. В данный момент погодные условия сохраняются прежними, поэтому возможны новые обращения", - пояснили в "АльфаСтраховании" "Совкомбанк Страхование", в свою очередь, получило за два дня обращения по 21 ДТП в Москве. В едином-контакт центре "Росгосстраха" отметили, что количество звонков от клиентов 12 и 13 февраля было на 7% выше средних значений для будних дней начала недели. Звонили в первую очередь автомобилисты, но были и обращения от поскользнувшихся на льду, добавили в компании. Как рассказали в "Согласии", в компанию обратились 9 водителей, чьи автомобили были повреждены из-за непогоды в Московском регионе. Инциденты в основном связаны со столкновениями на скользкой дороге, падениями на машины глыб льда и снега и наездами на сугробы.

https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html

https://ria.ru/20240212/pogoda-1926957286.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, москва, альфастрахование, росгосстрах