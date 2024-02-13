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Страховщики отметили рост обращений водителей из-за гололеда в Москве - РИА Новости, 13.02.2024
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20:49 13.02.2024 (обновлено: 21:11 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/strakhovschiki-1927189328.html
Страховщики отметили рост обращений водителей из-за гололеда в Москве
Страховщики отметили рост обращений водителей из-за гололеда в Москве - РИА Новости, 13.02.2024
Страховщики отметили рост обращений водителей из-за гололеда в Москве
Ряд российских страховщиков фиксируют рост обращений клиентов из-за сильного гололеда в Москве и области в последние два дня - об этом они рассказали РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:49
2024-02-13T21:11
общество
авто
москва
альфастрахование
росгосстрах
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ряд российских страховщиков фиксируют рост обращений клиентов из-за сильного гололеда в Москве и области в последние два дня - об этом они рассказали РИА Новости. "Количество звонков в федеральный контактный центр "АльфаСтрахование" в связи с гололедом 12 февраля выросло на 7,6% - это более 500 обращений по полису каско и около 1500 обращений по ОСАГО. Большинство запросов связаны с тем, что водители не успели вовремя затормозить из-за гололеда на дороге. В данный момент погодные условия сохраняются прежними, поэтому возможны новые обращения", - пояснили в "АльфаСтраховании" "Совкомбанк Страхование", в свою очередь, получило за два дня обращения по 21 ДТП в Москве. В едином-контакт центре "Росгосстраха" отметили, что количество звонков от клиентов 12 и 13 февраля было на 7% выше средних значений для будних дней начала недели. Звонили в первую очередь автомобилисты, но были и обращения от поскользнувшихся на льду, добавили в компании. Как рассказали в "Согласии", в компанию обратились 9 водителей, чьи автомобили были повреждены из-за непогоды в Московском регионе. Инциденты в основном связаны со столкновениями на скользкой дороге, падениями на машины глыб льда и снега и наездами на сугробы.
https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html
https://ria.ru/20240212/pogoda-1926957286.html
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общество, авто, москва, альфастрахование, росгосстрах
Общество, Авто, Москва, АльфаСтрахование, Росгосстрах
Страховщики отметили рост обращений водителей из-за гололеда в Москве

В Москве из-за гололеда выросло число обращений по автомобильным страховкам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ряд российских страховщиков фиксируют рост обращений клиентов из-за сильного гололеда в Москве и области в последние два дня - об этом они рассказали РИА Новости.
«
"Количество звонков в федеральный контактный центр "АльфаСтрахование" в связи с гололедом 12 февраля выросло на 7,6% - это более 500 обращений по полису каско и около 1500 обращений по ОСАГО. Большинство запросов связаны с тем, что водители не успели вовремя затормозить из-за гололеда на дороге. В данный момент погодные условия сохраняются прежними, поэтому возможны новые обращения", - пояснили в "АльфаСтраховании"
Гололед - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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Вчера, 09:53
"Совкомбанк Страхование", в свою очередь, получило за два дня обращения по 21 ДТП в Москве.
В едином-контакт центре "Росгосстраха" отметили, что количество звонков от клиентов 12 и 13 февраля было на 7% выше средних значений для будних дней начала недели. Звонили в первую очередь автомобилисты, но были и обращения от поскользнувшихся на льду, добавили в компании.
Как рассказали в "Согласии", в компанию обратились 9 водителей, чьи автомобили были повреждены из-за непогоды в Московском регионе. Инциденты в основном связаны со столкновениями на скользкой дороге, падениями на машины глыб льда и снега и наездами на сугробы.
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ОбществоАвтоМоскваАльфаСтрахованиеРосгосстрах
 
 
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