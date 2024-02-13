https://ria.ru/20240213/ssha-1927088018.html

Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню - РИА Новости, 13.02.2024

Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы, следует... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:40

2024-02-13T14:40

2024-02-13T15:17

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы, следует из результатов голосования.За одобрение документа выступили 70 сенаторов, против — 29.Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву.В конце прошлой недели документ прошел процедурное одобрение в сенате без мер по ужесточению охраны американской границы. Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву.Так, спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать законопроект, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.Пятого февраля сенат предложил компромиссный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Его разработали в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией.При этом охрану границы предлагается профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить Украине.Проект вызвал резкую критику республиканцев в палате представителей, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили инициативу о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом пообещал наложить на документ вето в случае принятия. И конгресс его в итоге тоже не поддержал.

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https://ria.ru/20240208/upadok-1926197945.html

https://ria.ru/20240208/tusk-1926190377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, израиль, джо байден, майк джонсон