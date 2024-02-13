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Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню - РИА Новости, 13.02.2024
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14:40 13.02.2024 (обновлено: 15:17 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/ssha-1927088018.html
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню - РИА Новости, 13.02.2024
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы, следует... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:40
2024-02-13T15:17
в мире
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы, следует из результатов голосования.За одобрение документа выступили 70 сенаторов, против — 29.Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву.В конце прошлой недели документ прошел процедурное одобрение в сенате без мер по ужесточению охраны американской границы. Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву.Так, спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать законопроект, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.Пятого февраля сенат предложил компромиссный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Его разработали в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией.При этом охрану границы предлагается профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить Украине.Проект вызвал резкую критику республиканцев в палате представителей, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили инициативу о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом пообещал наложить на документ вето в случае принятия. И конгресс его в итоге тоже не поддержал.
https://ria.ru/20240205/proekt-1925538990.html
https://ria.ru/20240208/upadok-1926197945.html
https://ria.ru/20240208/tusk-1926190377.html
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в мире, сша, украина, израиль, джо байден, майк джонсон
В мире, США, Украина, Израиль, Джо Байден, Майк Джонсон
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США проголосовал за проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы, следует из результатов голосования.
За одобрение документа выступили 70 сенаторов, против — 29.
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Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным
5 февраля, 18:22
Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву.
В конце прошлой недели документ прошел процедурное одобрение в сенате без мер по ужесточению охраны американской границы. Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву.
Так, спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать законопроект, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Упадок ВСУ неизбежен без помощи США, пишут СМИ
8 февраля, 15:49
Пятого февраля сенат предложил компромиссный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Его разработали в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией.
При этом охрану границы предлагается профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить Украине.
Проект вызвал резкую критику республиканцев в палате представителей, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили инициативу о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом пообещал наложить на документ вето в случае принятия. И конгресс его в итоге тоже не поддержал.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Туск раскритиковал позицию республиканцев по помощи Украине
8 февраля, 15:20
 
В миреСШАУкраинаИзраильДжо БайденМайк Джонсон
 
 
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