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В сенате США прошло голосование по проекту помощи Украине и Израилю

В сенате США прошло голосование по проекту помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 13.02.2024

В сенате США прошло голосование по проекту помощи Украине и Израилю

Законопроект о помощи Украине и Израилю без мер по ужесточению охраны границы США в понедельник вечером прошел окончательное процедурное голосование в сенате и... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T05:54

2024-02-13T05:54

2024-02-13T11:11

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Законопроект о помощи Украине и Израилю без мер по ужесточению охраны границы США в понедельник вечером прошел окончательное процедурное голосование в сенате и теперь будет рассмотрен верхней палатой конгресса США, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку такого решения высказались 66 сенаторов, 33 проголосовали против. Рассмотрение документа ожидается на текущей неделе и может состояться уже в среду. Законопроект предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю — в размере около 14 миллиардов.Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон ранее уже заявил, что контролируемая Республиканской партией США палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

https://ria.ru/20240213/mask-1926981936.html

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в мире, украина, израиль, сша