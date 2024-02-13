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Спикер конгресса США назвал условие рассмотрения пакета с помощью Киеву - РИА Новости, 13.02.2024
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04:40 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ssha-1926982552.html
Спикер конгресса США назвал условие рассмотрения пакета с помощью Киеву
Спикер конгресса США назвал условие рассмотрения пакета с помощью Киеву - РИА Новости, 13.02.2024
Спикер конгресса США назвал условие рассмотрения пакета с помощью Киеву
Контролируемая Республиканской партией США палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T04:40
2024-02-13T04:40
в мире
украина
сша
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конгресс сша
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Контролируемая Республиканской партией США палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой, заявил в понедельник спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон. "Республиканцы в палате представителей с самого начала дискуссий дали четко понять: любой так называемый законопроект о дополнительном финансировании должен в первую очередь учитывать, что национальная безопасность начинается с наших границ", - говорится в обнародованном заявлении Джонсона. Конгрессмен, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, подчеркнул, что вопрос ужесточения охраны южной границы США имеет приоритет над отправкой военной помощи за рубеж. "Это именно то, чего требует и заслуживает американский народ. Однако, не получив никаких изменений со стороны сената по вопросу пограничной политики, палата представителей будет вынуждена прорабатывать собственные инициативы по этим важным вопросам", - указал Джонсон. Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240213/ssha-1926976473.html
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в мире, украина, сша, израиль, нато, конгресс сша, майк джонсон
В мире, Украина, США, Израиль, НАТО, Конгресс США, Майк Джонсон
Спикер конгресса США назвал условие рассмотрения пакета с помощью Киеву

Спикер: конгресс США не рассмотрит пакет с помощью Киеву без мер по границе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Контролируемая Республиканской партией США палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой, заявил в понедельник спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон.
«
"Республиканцы в палате представителей с самого начала дискуссий дали четко понять: любой так называемый законопроект о дополнительном финансировании должен в первую очередь учитывать, что национальная безопасность начинается с наших границ", - говорится в обнародованном заявлении Джонсона.
Конгрессмен, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, подчеркнул, что вопрос ужесточения охраны южной границы США имеет приоритет над отправкой военной помощи за рубеж. "Это именно то, чего требует и заслуживает американский народ. Однако, не получив никаких изменений со стороны сената по вопросу пограничной политики, палата представителей будет вынуждена прорабатывать собственные инициативы по этим важным вопросам", - указал Джонсон.
Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, без выделения средств на границу. В обоих документах на нужды Киева планируется выделить порядка 60 миллиардов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Американский сенатор раскритиковал законопроект о выделении денег Киеву
01:15
 
В миреУкраинаСШАИзраильНАТОКонгресс СШАМайк Джонсон
 
 
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