https://ria.ru/20240213/ssha-1926980846.html

США отобрали самолет у венесуэльской компании

США отобрали самолет у венесуэльской компании - РИА Новости, 13.02.2024

США отобрали самолет у венесуэльской компании

Минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме, связанной с... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T03:57

2024-02-13T03:57

2024-02-13T03:57

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). "Министерство юстиции завершило исполнение решения о конфискации произведенного в США грузового самолета Boeing 747, который ранее принадлежал находящейся под санкциями иранской авиакомпании Mahan Air, которая связана с КСИР, входящей в список террористических организаций", – говорится в заявлении. По данным минюста США, борт прибыл во Флориду из Аргентины, где находился с момента ареста по запросу Вашингтона в октябре 2022 года. Судебное постановление о передаче его в распоряжение США было издано в мае прошлого года. Как утверждает минюст США, самолет, ранее принадлежавший иранской Mahan Air, в нарушение санкций приобрела венесуэльская грузовая авиакомпания Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR). Однако несмотря на смену собственника, утверждают в Вашингтоне, капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских экспортных ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном.

https://ria.ru/20240210/ssha-1926521740.html

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флорида

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в мире, сша, флорида, венесуэла, аргентина