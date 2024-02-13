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США отобрали самолет у венесуэльской компании
США отобрали самолет у венесуэльской компании - РИА Новости, 13.02.2024
США отобрали самолет у венесуэльской компании
Минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме, связанной с... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T03:57
2024-02-13T03:57
2024-02-13T03:57
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). "Министерство юстиции завершило исполнение решения о конфискации произведенного в США грузового самолета Boeing 747, который ранее принадлежал находящейся под санкциями иранской авиакомпании Mahan Air, которая связана с КСИР, входящей в список террористических организаций", – говорится в заявлении. По данным минюста США, борт прибыл во Флориду из Аргентины, где находился с момента ареста по запросу Вашингтона в октябре 2022 года. Судебное постановление о передаче его в распоряжение США было издано в мае прошлого года. Как утверждает минюст США, самолет, ранее принадлежавший иранской Mahan Air, в нарушение санкций приобрела венесуэльская грузовая авиакомпания Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR). Однако несмотря на смену собственника, утверждают в Вашингтоне, капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских экспортных ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном.
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в мире, сша, флорида, венесуэла, аргентина
В мире, США, Флорида, Венесуэла, Аргентина
США отобрали самолет у венесуэльской компании
Минюст США отобрал у венесуэльской компании самолет, арестованный в Аргентине
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).
"Министерство юстиции завершило исполнение решения о конфискации произведенного в США грузового самолета Boeing 747, который ранее принадлежал находящейся под санкциями иранской авиакомпании Mahan Air
, которая связана с КСИР, входящей в список террористических организаций", – говорится в заявлении.
По данным минюста США, борт прибыл во Флориду
из Аргентины
, где находился с момента ареста по запросу Вашингтона в октябре 2022 года. Судебное постановление о передаче его в распоряжение США было издано в мае прошлого года.
Как утверждает минюст США, самолет, ранее принадлежавший иранской Mahan Air, в нарушение санкций приобрела венесуэльская грузовая авиакомпания Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR).
Однако несмотря на смену собственника, утверждают в Вашингтоне, капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских экспортных ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном.
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