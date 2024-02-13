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Американский сенатор раскритиковал законопроект о выделении денег Киеву - РИА Новости, 13.02.2024
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01:15 13.02.2024 (обновлено: 01:17 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/ssha-1926976473.html
Американский сенатор раскритиковал законопроект о выделении денег Киеву
Американский сенатор раскритиковал законопроект о выделении денег Киеву - РИА Новости, 13.02.2024
Американский сенатор раскритиковал законопроект о выделении денег Киеву
США, выделяя новые средства для Киева, подпитывают безнадежный конфликт и провоцируют еще большее сокращение населения Украины, заявил в понедельник... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T01:15
2024-02-13T01:17
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США, выделяя новые средства для Киева, подпитывают безнадежный конфликт и провоцируют еще большее сокращение населения Украины, заявил в понедельник американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо). "Я хотел бы озвучить пару моментов, затрагивающих данный законопроект (о выделении порядка 60 млрд долларов для Украины - ред.). Прежде всего, выделение новых 60 миллиардов долларов на безнадежную войну в Восточной Европе приведет лишь к еще большему сокращению населения Украины. Это ужасный, ужасный законопроект с точки зрения политики", - сказал Вэнс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись беседы была опубликована в аккаунте последнего в соцсети X. Кроме того, по словам сенатора, принятие данного законопроекта накладывает на правительство США обязательства оказывать помощь Украине в 2025 и 2026 годах вне зависимости от исхода предстоящих в ноябре очередных выборов американского президента. "Представим себе, что в 2025 году у нас появится новый президент. Этот президент будет связан обещаниями, которые мы даем Украине сегодня", - указал Вэнс. Накануне сенат США поддержал в ходе процедурного голосования проект помощи Украине и Израилю. Когда состоится окончательное голосование по проекту, пока неясно. Кроме того, даже если сенаторы поддержат норму, ее предстоит рассмотреть палате представителей, где сильнее республиканская оппозиция, противостоящая выделению новых денег для Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, сша, россия, нато, такер карлсон
В мире, Украина, США, Россия, НАТО, Такер Карлсон
Американский сенатор раскритиковал законопроект о выделении денег Киеву

Вэнс: США подпитывают безнадежный конфликт, выделяя новые средства для Киева

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США, выделяя новые средства для Киева, подпитывают безнадежный конфликт и провоцируют еще большее сокращение населения Украины, заявил в понедельник американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо).
«
"Я хотел бы озвучить пару моментов, затрагивающих данный законопроект (о выделении порядка 60 млрд долларов для Украины - ред.). Прежде всего, выделение новых 60 миллиардов долларов на безнадежную войну в Восточной Европе приведет лишь к еще большему сокращению населения Украины. Это ужасный, ужасный законопроект с точки зрения политики", - сказал Вэнс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись беседы была опубликована в аккаунте последнего в соцсети X.
Кроме того, по словам сенатора, принятие данного законопроекта накладывает на правительство США обязательства оказывать помощь Украине в 2025 и 2026 годах вне зависимости от исхода предстоящих в ноябре очередных выборов американского президента.
"Представим себе, что в 2025 году у нас появится новый президент. Этот президент будет связан обещаниями, которые мы даем Украине сегодня", - указал Вэнс.
Накануне сенат США поддержал в ходе процедурного голосования проект помощи Украине и Израилю. Когда состоится окончательное голосование по проекту, пока неясно. Кроме того, даже если сенаторы поддержат норму, ее предстоит рассмотреть палате представителей, где сильнее республиканская оппозиция, противостоящая выделению новых денег для Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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