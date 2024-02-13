https://ria.ru/20240213/ssha-1926973655.html

В США назвали слова Трампа о НАТО угрозой

В США назвали слова Трампа о НАТО угрозой - РИА Новости, 13.02.2024

В США назвали слова Трампа о НАТО угрозой

Слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО в случае атаки на них ставят под угрозу доверие к Штатам в каждом из союзов, в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T00:40

2024-02-13T00:40

2024-02-13T00:40

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО в случае атаки на них ставят под угрозу доверие к Штатам в каждом из союзов, в которых участвует Америка, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать все, что они, черт возьми, захотят". "Доверие к США находится под угрозой в каждом из наших союзов, и лидерство США по-прежнему необходимо, востребовано и находится в центре внимания", - сказал Браун в интервью NBC, комментируя заявления экс-президента.

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в мире, сша, дональд трамп, америка, нато