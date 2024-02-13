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В США назвали слова Трампа о НАТО угрозой - РИА Новости, 13.02.2024
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00:40 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ssha-1926973655.html
В США назвали слова Трампа о НАТО угрозой
В США назвали слова Трампа о НАТО угрозой - РИА Новости, 13.02.2024
В США назвали слова Трампа о НАТО угрозой
Слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО в случае атаки на них ставят под угрозу доверие к Штатам в каждом из союзов, в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T00:40
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в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО в случае атаки на них ставят под угрозу доверие к Штатам в каждом из союзов, в которых участвует Америка, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать все, что они, черт возьми, захотят". "Доверие к США находится под угрозой в каждом из наших союзов, и лидерство США по-прежнему необходимо, востребовано и находится в центре внимания", - сказал Браун в интервью NBC, комментируя заявления экс-президента.
https://ria.ru/20240212/tramp-1926967970.html
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в мире, сша, дональд трамп, америка, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Америка, НАТО
В США назвали слова Трампа о НАТО угрозой

Начальник генштаба США: слова Трампа о НАТО ставят доверие к Штатам под угрозу

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО в случае атаки на них ставят под угрозу доверие к Штатам в каждом из союзов, в которых участвует Америка, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.
Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать все, что они, черт возьми, захотят".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Премьер Эстонии отреагировала на слова Трампа о НАТО
Вчера, 23:01
"Доверие к США находится под угрозой в каждом из наших союзов, и лидерство США по-прежнему необходимо, востребовано и находится в центре внимания", - сказал Браун в интервью NBC, комментируя заявления экс-президента.
 
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