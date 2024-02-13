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В США кандидат в сенаторы заявил о непригодности Байдена для президентства - РИА Новости, 13.02.2024
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00:18 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ssha-1926972576.html
В США кандидат в сенаторы заявил о непригодности Байдена для президентства
В США кандидат в сенаторы заявил о непригодности Байдена для президентства - РИА Новости, 13.02.2024
В США кандидат в сенаторы заявил о непригодности Байдена для президентства
Умственное состояние президента США Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства, такое развитие событий может поставить РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T00:18
2024-02-13T00:18
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Умственное состояние президента США Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства, такое развитие событий может поставить под угрозу национальную безопасность, заявила РИА Новости представитель офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп. "На карту поставлены американский суверенитет, независимость и национальная безопасность. Мы наблюдаем вторжение через наши границы, наша система правосудия превращается в оружие, а Байден вовлекает нас в многочисленные войны", - сказала представитель политика. Она добавила, что считает Байдена "умственно не подходящим человеком" для работы на должности президента США. На минувшей неделе спецпрокурор США Роберт Хёр по итогам завершенного расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что американский лидер "умышленно хранил" секретные документы. В своих выводах Хёр также констатировал, что "память Байдена была серьезно ограничена", а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как "сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью". В Белом доме категорично отвергли оценки, которые Хёр дал в своем докладе Байдену, назвав их неверными и политически мотивированными.
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США
В США кандидат в сенаторы заявил о непригодности Байдена для президентства

Офис политика: состояние ума Байдена делает его непригодным для президентства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Умственное состояние президента США Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства, такое развитие событий может поставить под угрозу национальную безопасность, заявила РИА Новости представитель офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп.
«
"На карту поставлены американский суверенитет, независимость и национальная безопасность. Мы наблюдаем вторжение через наши границы, наша система правосудия превращается в оружие, а Байден вовлекает нас в многочисленные войны", - сказала представитель политика.
Она добавила, что считает Байдена "умственно не подходящим человеком" для работы на должности президента США.
На минувшей неделе спецпрокурор США Роберт Хёр по итогам завершенного расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что американский лидер "умышленно хранил" секретные документы. В своих выводах Хёр также констатировал, что "память Байдена была серьезно ограничена", а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как "сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью".
В Белом доме категорично отвергли оценки, которые Хёр дал в своем докладе Байдену, назвав их неверными и политически мотивированными.
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