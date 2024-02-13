https://ria.ru/20240213/ssha-1926972576.html

В США кандидат в сенаторы заявил о непригодности Байдена для президентства

В США кандидат в сенаторы заявил о непригодности Байдена для президентства - РИА Новости, 13.02.2024

В США кандидат в сенаторы заявил о непригодности Байдена для президентства

Умственное состояние президента США Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства, такое развитие событий может поставить РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T00:18

2024-02-13T00:18

2024-02-13T00:18

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джо байден

выборы президента сша

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Умственное состояние президента США Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства, такое развитие событий может поставить под угрозу национальную безопасность, заявила РИА Новости представитель офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп. "На карту поставлены американский суверенитет, независимость и национальная безопасность. Мы наблюдаем вторжение через наши границы, наша система правосудия превращается в оружие, а Байден вовлекает нас в многочисленные войны", - сказала представитель политика. Она добавила, что считает Байдена "умственно не подходящим человеком" для работы на должности президента США. На минувшей неделе спецпрокурор США Роберт Хёр по итогам завершенного расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что американский лидер "умышленно хранил" секретные документы. В своих выводах Хёр также констатировал, что "память Байдена была серьезно ограничена", а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как "сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью". В Белом доме категорично отвергли оценки, которые Хёр дал в своем докладе Байдену, назвав их неверными и политически мотивированными.

https://ria.ru/20240213/ssha-1926972242.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша