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В США политик призвал инициировать переговоры по Украине - РИА Новости, 13.02.2024
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00:14 13.02.2024 (обновлено: 00:16 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/ssha-1926972242.html
В США политик призвал инициировать переговоры по Украине
В США политик призвал инициировать переговоры по Украине - РИА Новости, 13.02.2024
В США политик призвал инициировать переговоры по Украине
США необходимо инициировать переговоры, которые положат конец конфликту на Украине, вместо того, чтобы продолжать оказывать Киеву военную помощь, заявила РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T00:14
2024-02-13T00:16
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США необходимо инициировать переговоры, которые положат конец конфликту на Украине, вместо того, чтобы продолжать оказывать Киеву военную помощь, заявила РИА Новости Ханна Эллиторп - представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера. "Войну на Украине можно и нужно было предотвратить. Нам необходимо начать переговоры, чтобы положить конец этому конфликту. Вместо этого мы финансируем войну, которой нет конца", - сказала представительница политика. Эллиторп отметила, что США не участвуют в каких-либо дипломатических усилиях, призванных восстановить мир на Украине, а также не ведут мониторинг поступающих Киеву средств. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, и теперь США должны исправлять эту ошибку. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, сша, россия, нато
В мире, Украина, США, Россия, НАТО
В США политик призвал инициировать переговоры по Украине

Офис политика: США должны закончить конфликт на Украине, а не финансировать Киев

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США необходимо инициировать переговоры, которые положат конец конфликту на Украине, вместо того, чтобы продолжать оказывать Киеву военную помощь, заявила РИА Новости Ханна Эллиторп - представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера.
«
"Войну на Украине можно и нужно было предотвратить. Нам необходимо начать переговоры, чтобы положить конец этому конфликту. Вместо этого мы финансируем войну, которой нет конца", - сказала представительница политика.
Эллиторп отметила, что США не участвуют в каких-либо дипломатических усилиях, призванных восстановить мир на Украине, а также не ведут мониторинг поступающих Киеву средств.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, и теперь США должны исправлять эту ошибку.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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