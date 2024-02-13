https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926986983.html
Командир рассказал о невыгодных позициях ВСУ после отступления из Веселого
Командир рассказал о невыгодных позициях ВСУ после отступления из Веселого - РИА Новости, 13.02.2024
Командир рассказал о невыгодных позициях ВСУ после отступления из Веселого
ВСУ пришлось занять невыгодные позиции после того, как тульские десантники взяли населенный пункт Веселое в Донбассе, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:35
2024-02-13T06:35
2024-02-13T08:44
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ВЕСЕЛОЕ (ДНР), 13 фев - РИА Новости. ВСУ пришлось занять невыгодные позиции после того, как тульские десантники взяли населенный пункт Веселое в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Армата". Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой десантников в Веселом на переднем крае. Раннее в МО РФ сообщали, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. Взятие под контроль Веселого дает дальнейшую перспективу продвижения войск РФ в сторону Северска. "Мы находимся в населенном пункте Веселое, который буквально недавно отбили у противника, противник отошел на невыгодную позицию для себя и начал окапываться, естественно окапываться не даем, уничтожаем сразу на месте", - сказал командир. Он отметил, что все подъездные пути украинских войск находятся под огневым контролем, любые попытки подвоза или подноса противником боеприпасов, а также попытки ротаций пресекаются на месте.
https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926986424.html
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Командир подразделения о том, как тульские десантники взяли Веселое
ВСУ пришлось занять невыгодные позиции после того, как тульские десантники взяли населенный пункт Веселое. Об обстановке в этом районе рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Армата".
2024-02-13T06:35
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россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Командир рассказал о невыгодных позициях ВСУ после отступления из Веселого
Командир: ВСУ пришлось занять невыгодные позиции после отступления из Веселого
ВЕСЕЛОЕ (ДНР), 13 фев - РИА Новости. ВСУ пришлось занять невыгодные позиции после того, как тульские десантники взяли населенный пункт Веселое в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Армата".
Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой десантников в Веселом на переднем крае.
Раннее в МО РФ
сообщали, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики
. Взятие под контроль Веселого дает дальнейшую перспективу продвижения войск РФ в сторону Северска
.
"Мы находимся в населенном пункте Веселое, который буквально недавно отбили у противника, противник отошел на невыгодную позицию для себя и начал окапываться, естественно окапываться не даем, уничтожаем сразу на месте", - сказал командир.
Он отметил, что все подъездные пути украинских войск находятся под огневым контролем, любые попытки подвоза или подноса противником боеприпасов, а также попытки ротаций пресекаются на месте.
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