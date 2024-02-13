https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926986983.html

Командир рассказал о невыгодных позициях ВСУ после отступления из Веселого

Командир рассказал о невыгодных позициях ВСУ после отступления из Веселого - РИА Новости, 13.02.2024

Командир рассказал о невыгодных позициях ВСУ после отступления из Веселого

ВСУ пришлось занять невыгодные позиции после того, как тульские десантники взяли населенный пункт Веселое в Донбассе, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T06:35

2024-02-13T06:35

2024-02-13T08:44

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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ВЕСЕЛОЕ (ДНР), 13 фев - РИА Новости. ВСУ пришлось занять невыгодные позиции после того, как тульские десантники взяли населенный пункт Веселое в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Армата". Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой десантников в Веселом на переднем крае. Раннее в МО РФ сообщали, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. Взятие под контроль Веселого дает дальнейшую перспективу продвижения войск РФ в сторону Северска. "Мы находимся в населенном пункте Веселое, который буквально недавно отбили у противника, противник отошел на невыгодную позицию для себя и начал окапываться, естественно окапываться не даем, уничтожаем сразу на месте", - сказал командир. Он отметил, что все подъездные пути украинских войск находятся под огневым контролем, любые попытки подвоза или подноса противником боеприпасов, а также попытки ротаций пресекаются на месте.

https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926986424.html

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донбасс

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Командир подразделения о том, как тульские десантники взяли Веселое ВСУ пришлось занять невыгодные позиции после того, как тульские десантники взяли населенный пункт Веселое. Об обстановке в этом районе рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Армата". 2024-02-13T06:35 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность