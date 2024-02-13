https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926986424.html
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.02.2024
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Российский "блуждающий миномет" уничтожил украинскую пехотную группу и операторов дронов, сообщил корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой бойцов на... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:17
2024-02-13T06:17
2024-02-13T11:28
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ГЕНИЧЕСК, 13 фев — РИА Новости. Российский "блуждающий миномет" уничтожил украинскую пехотную группу и операторов дронов, сообщил корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой бойцов на переднем крае на Херсонском направлении."Подразделение БПЛА нам дали координаты, где находится скопление боевиков, а также техники. Выездным минометом подразделение батальона отработало по противнику. Цель, по докладам, была уничтожена", — сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Днепр" с позывным Нольпятый.Противник размещался в заброшенном здании на правом берегу Днепра.Расчет "блуждающего миномета" — мобильное подразделение. Он перемещается вдоль линии фронта на внедорожнике. После того как расчет получает от разведчиков ориентировку по целям, он разворачивает миномет на ближайшей позиции, позволяющей отработать по переданным координатам. Бойцы оперативно производят несколько залпов, сворачиваются и покидают позицию. Вся боевая работа расчета на одной локации занимает не более трех минут, благодаря чему он избегает ответного огня от артиллерии врага.
https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926983755.html
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Уничтожение группы пехоты и операторов беспилотников ВСУ
Российский "блуждающий миномет" уничтожил группу пехоты и операторов беспилотников ВСУ, разместившуюся в заброшенном здании в покинутом мирными жителями населенном пункте на правом берегу Днепра. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой российских бойцов на переднем крае на херсонском направлении.
2024-02-13T06:17
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет "блуждающего миномета" уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 13 фев — РИА Новости. Российский "блуждающий миномет" уничтожил украинскую пехотную группу и операторов дронов, сообщил корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой бойцов на переднем крае на Херсонском направлении.
"Подразделение БПЛА нам дали координаты, где находится скопление боевиков, а также техники. Выездным минометом подразделение батальона отработало по противнику. Цель, по докладам, была уничтожена", — сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Днепр" с позывным Нольпятый.
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Противник размещался в заброшенном здании на правом берегу Днепра.
Расчет "блуждающего миномета" — мобильное подразделение. Он перемещается вдоль линии фронта на внедорожнике. После того как расчет получает от разведчиков ориентировку по целям, он разворачивает миномет на ближайшей позиции, позволяющей отработать по переданным координатам.
Бойцы оперативно производят несколько залпов, сворачиваются и покидают позицию. Вся боевая работа расчета на одной локации занимает не более трех минут, благодаря чему он избегает ответного огня от артиллерии врага.
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