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Группа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ у Артемовска
Группа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 13.02.2024
Группа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ у Артемовска
Бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Андреевка южнее Артемовска Донецкой Народной... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T05:08
2024-02-13T05:08
2024-02-13T05:08
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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Андреевка южнее Артемовска Донецкой Народной Республики, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте южнее Артемовска", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в районе населенного пункта Андреевка разведгруппа при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. "Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах пехоты третьего поколения БМП-3. Экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Завершили разгром противника огнем прямой наводкой из спаренной 30-миллиметровой автоматической пушки", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что часть оставшихся в живых военнослужащих ВСУ сбежала с позиций.
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Группа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ у Артемовска
МО: группа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ южнее Артемовска
ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Андреевка южнее Артемовска Донецкой Народной Республики, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
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"Бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте южнее Артемовска", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в районе населенного пункта Андреевка разведгруппа при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом.
"Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах пехоты третьего поколения БМП-3. Экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Завершили разгром противника огнем прямой наводкой из спаренной 30-миллиметровой автоматической пушки", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что часть оставшихся в живых военнослужащих ВСУ сбежала с позиций.
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