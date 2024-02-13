https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926983923.html

Группа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ у Артемовска

Группа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 13.02.2024

Группа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ у Артемовска

Бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Андреевка южнее Артемовска Донецкой Народной... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T05:08

2024-02-13T05:08

2024-02-13T05:08

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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Андреевка южнее Артемовска Донецкой Народной Республики, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте южнее Артемовска", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в районе населенного пункта Андреевка разведгруппа при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. "Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах пехоты третьего поколения БМП-3. Экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Завершили разгром противника огнем прямой наводкой из спаренной 30-миллиметровой автоматической пушки", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что часть оставшихся в живых военнослужащих ВСУ сбежала с позиций.

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россия, вооруженные силы украины, бмп-3, безопасность, вооруженные силы рф