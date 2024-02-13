https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926983394.html
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.02.2024
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач на Купянском направлении нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T05:03
2024-02-13T05:03
2024-02-13T05:12
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ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач на Купянском направлении нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время ротации подразделений, сообщили журналистам в Минобороны. "На Купянском направлении РСЗО "Торнадо-Г" Западного военного округа нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации формирований украинских сил", — заявили в оборонном ведомстве.Уточняется, что расчеты "Торнадо-Г" на данном участке фронта поддерживают оборонительные действия российских танкистов и мотострелков. "Сегодня отработали по живой силе противника. Работа всегда есть. Выполняем боевые задачи в любую погоду. Все мероприятия маскировки всегда выполняем. Экипажи все опытные. Все наученные, натренированные, в любых ситуациях знают, что нужно делать. Когда с подразделениями, которых мы поддерживали, пересекаемся, они всегда благодарят за работу", — сказал командир взвода с позывным "Джеки".Накануне в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 350 военнослужащих.
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Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач на Купянском направлении нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время ротации подразделений, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"На Купянском направлении РСЗО "Торнадо-Г" Западного военного округа нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации формирований украинских сил", — заявили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчеты "Торнадо-Г" на данном участке фронта поддерживают оборонительные действия российских танкистов и мотострелков.
"Сегодня отработали по живой силе противника. Работа всегда есть. Выполняем боевые задачи в любую погоду. Все мероприятия маскировки всегда выполняем. Экипажи все опытные. Все наученные, натренированные, в любых ситуациях знают, что нужно делать. Когда с подразделениями, которых мы поддерживали, пересекаемся, они всегда благодарят за работу", — сказал командир взвода с позывным "Джеки".
Накануне в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 350 военнослужащих.
Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении