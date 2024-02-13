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Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.02.2024
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05:03 13.02.2024 (обновлено: 05:12 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926983394.html
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.02.2024
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач на Купянском направлении нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T05:03
2024-02-13T05:12
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач на Купянском направлении нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время ротации подразделений, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;На Купянском направлении РСЗО &quot;Торнадо-Г&quot; Западного военного округа нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации формирований украинских сил&quot;, — заявили в оборонном ведомстве.Уточняется, что расчеты "Торнадо-Г" на данном участке фронта поддерживают оборонительные действия российских танкистов и мотострелков. "Сегодня отработали по живой силе противника. Работа всегда есть. Выполняем боевые задачи в любую погоду. Все мероприятия маскировки всегда выполняем. Экипажи все опытные. Все наученные, натренированные, в любых ситуациях знают, что нужно делать. Когда с подразделениями, которых мы поддерживали, пересекаемся, они всегда благодарят за работу", — сказал командир взвода с позывным "Джеки".Накануне в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 350 военнослужащих.
https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926981370.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач на Купянском направлении нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время ротации подразделений, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"На Купянском направлении РСЗО "Торнадо-Г" Западного военного округа нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации формирований украинских сил", — заявили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что расчеты "Торнадо-Г" на данном участке фронта поддерживают оборонительные действия российских танкистов и мотострелков.
"Сегодня отработали по живой силе противника. Работа всегда есть. Выполняем боевые задачи в любую погоду. Все мероприятия маскировки всегда выполняем. Экипажи все опытные. Все наученные, натренированные, в любых ситуациях знают, что нужно делать. Когда с подразделениями, которых мы поддерживали, пересекаемся, они всегда благодарят за работу", — сказал командир взвода с позывным "Джеки".
Накануне в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 350 военнослужащих.
Военнослужащий ВС России ведет огонь по позициям ВСУ из миномета - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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04:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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