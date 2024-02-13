https://ria.ru/20240213/spetsoperatsiya-1926981370.html

Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.02.2024

Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Минометчики общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T04:03

2024-02-13T04:03

2024-02-13T04:09

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ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Минометчики общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции минометная батарея мотострелковой бригады общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожила взводно-опорный пункт ВСУ", — заявили в оборонном ведомстве.Разведчики соединения выявили скрытый взводно-опорный пункт ВСУ. Уточняется, что личный состав ВСУ уничтожили осколочно-фугасными минами. "Огонь минометчиков корректировали разведчики на переднем крае обороны с помощью визуальных средств наблюдения", — уточнили в министерстве.Накануне в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 350 военнослужащих.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность