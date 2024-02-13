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Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.02.2024
Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Минометчики общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T04:03
2024-02-13T04:03
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ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Минометчики общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции минометная батарея мотострелковой бригады общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожила взводно-опорный пункт ВСУ", — заявили в оборонном ведомстве.Разведчики соединения выявили скрытый взводно-опорный пункт ВСУ. Уточняется, что личный состав ВСУ уничтожили осколочно-фугасными минами. "Огонь минометчиков корректировали разведчики на переднем крае обороны с помощью визуальных средств наблюдения", — уточнили в министерстве.Накануне в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 350 военнослужащих.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Минометчики группировки "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Минометчики общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции минометная батарея мотострелковой бригады общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожила взводно-опорный пункт ВСУ", — заявили в оборонном ведомстве.
Разведчики соединения выявили скрытый взводно-опорный пункт ВСУ. Уточняется, что личный состав ВСУ уничтожили осколочно-фугасными минами.
"Огонь минометчиков корректировали разведчики на переднем крае обороны с помощью визуальных средств наблюдения", — уточнили в министерстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 350 военнослужащих.
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