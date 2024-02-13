Приказ Зеленского. "Спецоперация" ВСУ вызвала тревогу на Украине
Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новый главком ВСУ может провести крайне опасные для состояния армии операции, чтобы осуществить запрос президента Владимира Зеленского на медийные победы, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу "Сейчас".
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"Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте", — предупредил бывший чиновник.
Тука рассказал, что неоднократно слышал от источников в ВСУ о том, что Александр Сырский будет "с точностью выполнять" приказы украинского президента. По мнению экс-замминистра, новый главком мог получить запрос на "победы" от киевских властей.
При низкой материальной обеспеченности и ограниченных людских ресурсах ВСУ медийные операции Сырского столкнутся с "крайне негативными последствиями", выразил опасения Тука.
На прошлой неделе президент Украины объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.