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Приказ Зеленского. "Спецоперация" ВСУ вызвала тревогу на Украине - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/spetsoperatsii-1926982120.html
Приказ Зеленского. "Спецоперация" ВСУ вызвала тревогу на Украине
Приказ Зеленского. "Спецоперация" ВСУ вызвала тревогу на Украине - РИА Новости, 13.02.2024
Приказ Зеленского. "Спецоперация" ВСУ вызвала тревогу на Украине
Новый главком ВСУ может провести крайне опасные для состояния армии операции, чтобы осуществить запрос президента Владимира Зеленского на медийные победы,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T04:30
2024-02-13T04:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
георгий тука
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новый главком ВСУ может провести крайне опасные для состояния армии операции, чтобы осуществить запрос президента Владимира Зеленского на медийные победы, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу "Сейчас"."Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте", — предупредил бывший чиновник.Тука рассказал, что неоднократно слышал от источников в ВСУ о том, что Александр Сырский будет "с точностью выполнять" приказы украинского президента. По мнению экс-замминистра, новый главком мог получить запрос на "победы" от киевских властей.При низкой материальной обеспеченности и ограниченных людских ресурсах ВСУ медийные операции Сырского столкнутся с "крайне негативными последствиями", выразил опасения Тука.На прошлой неделе президент Украины объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926794253.html
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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в мире, украина, владимир зеленский, георгий тука, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Георгий Тука, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Приказ Зеленского. "Спецоперация" ВСУ вызвала тревогу на Украине

Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новый главком ВСУ может провести крайне опасные для состояния армии операции, чтобы осуществить запрос президента Владимира Зеленского на медийные победы, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу "Сейчас".
«
"Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте", — предупредил бывший чиновник.
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Тука рассказал, что неоднократно слышал от источников в ВСУ о том, что Александр Сырский будет "с точностью выполнять" приказы украинского президента. По мнению экс-замминистра, новый главком мог получить запрос на "победы" от киевских властей.
При низкой материальной обеспеченности и ограниченных людских ресурсах ВСУ медийные операции Сырского столкнутся с "крайне негативными последствиями", выразил опасения Тука.
На прошлой неделе президент Украины объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийГеоргий ТукаАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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