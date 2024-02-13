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SpaceX оштрафовали после того, как работник чуть не лишился ноги - РИА Новости, 13.02.2024
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23:39 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/spacex-1927205990.html
SpaceX оштрафовали после того, как работник чуть не лишился ноги
SpaceX оштрафовали после того, как работник чуть не лишился ноги - РИА Новости, 13.02.2024
SpaceX оштрафовали после того, как работник чуть не лишился ноги
Власти США оштрафовали компанию SpaceX, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, на 3,6 тысячи долларов, после того, как ее работник чуть не лишился РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:39
2024-02-13T23:39
в мире
сша
илон маск
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти США оштрафовали компанию SpaceX, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, на 3,6 тысячи долларов, после того, как ее работник чуть не лишился ноги из-за инцидента на производстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы. "Власти США, отвечающие за охрану труда, оштрафовали SpaceX Илона Маска на 3,6 тысячи долларов в этом месяце после происшествия на его производстве в штате Вашингтон, которое "почти привело к ампутации" конечности (сотрудника)", - говорится в сообщении агентства. Инспекция министерства труда и промышленности штата Вашингтон после жалоб от работников обнаружила, что на производстве не хватало программы безопасности, адекватного пояснения правил работы и системы "исправления нарушений". Работнику "почти ампутировали" конечность, после того, как ее придавил рулон материала. В SpaceX заявили, что это был единичный случай, однако затем выяснилось, что на производстве не требовали носить обувь со стальным носком, хотя сотрудники занимались транспортировкой рулонов весом от 36 до 136 килограммов, отмечает агентство. По словам пострадавшего, установку, в которую загружались материалы, "намеренно настроили неправильно с целью повысить показатели производства во время загрузки материала". Ранее Национальный совет по трудовым отношениям США выявил более 30 нарушений трудового законодательства компанией SpaceX после жалобы, которую подали уволенные за критику Илона Маска сотрудники, дело будет рассмотрено в марте, сообщила представляющая экс-сотрудников компании юридическая фирма Lieff Cabraser and Burgess Law Offices. В прошлом году компания SpaceX также попала в центр внимания СМИ в связи с сообщениями о недостаточном обеспечении ею безопасности своих сотрудников. Так, агентство Рейтер писало, что "марсианские амбиции" Илона Маска привели к ранениям по меньшей мере шестисот сотрудников его компании за последнее десятилетие. Сообщалось, что из-за авральных сроков реализации проектов и пренебрежения мерами безопасности среди сотрудников нередки ушибы, удары электрическим разрядом и даже ампутации конечностей. Известен по меньшей мере один смертельный случай.
https://ria.ru/20231121/spacex-1910700956.html
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в мире, сша, илон маск, spacex, вашингтон (штат), технологии
В мире, США, Илон Маск, SpaceX, Вашингтон (штат), Технологии
SpaceX оштрафовали после того, как работник чуть не лишился ноги

SpaceX оштрафовали после того, как работник чуть не лишился ноги на производстве

© AP Photo / Damian DovarganesГенеральный директор SpaceX Илон Маск
Генеральный директор SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Damian Dovarganes
Генеральный директор SpaceX Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Власти США оштрафовали компанию SpaceX, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, на 3,6 тысячи долларов, после того, как ее работник чуть не лишился ноги из-за инцидента на производстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы.
«
"Власти США, отвечающие за охрану труда, оштрафовали SpaceX Илона Маска на 3,6 тысячи долларов в этом месяце после происшествия на его производстве в штате Вашингтон, которое "почти привело к ампутации" конечности (сотрудника)", - говорится в сообщении агентства.
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Инспекция министерства труда и промышленности штата Вашингтон после жалоб от работников обнаружила, что на производстве не хватало программы безопасности, адекватного пояснения правил работы и системы "исправления нарушений".
Работнику "почти ампутировали" конечность, после того, как ее придавил рулон материала. В SpaceX заявили, что это был единичный случай, однако затем выяснилось, что на производстве не требовали носить обувь со стальным носком, хотя сотрудники занимались транспортировкой рулонов весом от 36 до 136 килограммов, отмечает агентство.
По словам пострадавшего, установку, в которую загружались материалы, "намеренно настроили неправильно с целью повысить показатели производства во время загрузки материала".
Ранее Национальный совет по трудовым отношениям США выявил более 30 нарушений трудового законодательства компанией SpaceX после жалобы, которую подали уволенные за критику Илона Маска сотрудники, дело будет рассмотрено в марте, сообщила представляющая экс-сотрудников компании юридическая фирма Lieff Cabraser and Burgess Law Offices.
В прошлом году компания SpaceX также попала в центр внимания СМИ в связи с сообщениями о недостаточном обеспечении ею безопасности своих сотрудников. Так, агентство Рейтер писало, что "марсианские амбиции" Илона Маска привели к ранениям по меньшей мере шестисот сотрудников его компании за последнее десятилетие. Сообщалось, что из-за авральных сроков реализации проектов и пренебрежения мерами безопасности среди сотрудников нередки ушибы, удары электрическим разрядом и даже ампутации конечностей. Известен по меньшей мере один смертельный случай.
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