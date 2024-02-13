https://ria.ru/20240213/sovbez-1927116617.html
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста - РИА Новости, 13.02.2024
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:18
2024-02-13T16:18
2024-02-13T16:28
владимир путин
россия
безопасность
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста."У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам: и по линии министерства обороны, по линии министерства иностранных дел, но первый вопрос для обсуждения по линии министерства юстиции. Мы пригласили министра юстиции Чуйченко Константина Анатольевича. Пожалуйста, я передаю ему слово", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_1bdf1fc4a90c88be8fa4b8bd11a52df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста
Путин обсудит на совещании Совбеза вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста
НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста.
"У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам: и по линии министерства обороны, по линии министерства иностранных дел, но первый вопрос для обсуждения по линии министерства юстиции. Мы пригласили министра юстиции Чуйченко Константина Анатольевича. Пожалуйста, я передаю ему слово", - сказал Путин.
Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности