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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста - РИА Новости, 13.02.2024
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16:18 13.02.2024 (обновлено: 16:28 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/sovbez-1927116617.html
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста - РИА Новости, 13.02.2024
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:18
2024-02-13T16:28
владимир путин
россия
безопасность
совет безопасности рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста."У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам: и по линии министерства обороны, по линии министерства иностранных дел, но первый вопрос для обсуждения по линии министерства юстиции. Мы пригласили министра юстиции Чуйченко Константина Анатольевича. Пожалуйста, я передаю ему слово", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, безопасность, совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста

Путин обсудит на совещании Совбеза вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста.
"У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам: и по линии министерства обороны, по линии министерства иностранных дел, но первый вопрос для обсуждения по линии министерства юстиции. Мы пригласили министра юстиции Чуйченко Константина Анатольевича. Пожалуйста, я передаю ему слово", - сказал Путин.
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Владимир ПутинРоссияБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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