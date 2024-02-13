https://ria.ru/20240213/sovbez-1927116617.html

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста - РИА Новости, 13.02.2024

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста

Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:18

2024-02-13T16:18

2024-02-13T16:28

владимир путин

россия

безопасность

совет безопасности рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить на совещании вопросы по линии Минобороны, МИД и Минюста."У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам: и по линии министерства обороны, по линии министерства иностранных дел, но первый вопрос для обсуждения по линии министерства юстиции. Мы пригласили министра юстиции Чуйченко Константина Анатольевича. Пожалуйста, я передаю ему слово", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, совет безопасности рф